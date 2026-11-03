Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh làm 3 người thương vong

Công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h50’ trưa 3/11, chiếc xe tải thùng kín do tài xế Lê Văn Lực (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển, chở theo ông Ngô Đạt Long, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Bốt Đỏ đi Quảng Nam.

Khi đến địa phận xã A Lưới 4, xe tải xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Minh Th. (42 tuổi, trú xã A Lưới 4) điều khiển đang di chuyển cùng chiều phía trước. Ngay sau đó, chiếc xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh L. điều khiển, chở theo em Nguyễn Thị H. (cả hai cùng 16 tuổi, trú tại xã A Lưới 4) đang lưu thông theo hướng ngược lại. Được biết, hai nữ sinh này là học sinh của một trường THPT trên địa bàn.

Cú va chạm mạnh đã khiến ông Lê Minh Th. và em Nguyễn Thị H. tử vong tại chỗ. Em Nguyễn Thị Khánh L. bị thương nặng và đã nhanh chóng được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 để cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người chết, 1 người bị thương.

Tại hiện trường, chiếc xe tải văng sang lề đường bên trái, đè lên xe máy nằm dưới mương; nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện văng ra khắp mặt đường. Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 8m, có 2 làn xe và thông thoáng.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.