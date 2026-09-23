Tai nạn liên hoàn trên đường Hồ Chí Minh: Đề xuất rà soát, bổ sung điều kiện an toàn giao thông

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 28 phút ngày 23/9, tại Km 1937+200 đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 1, xã Quảng Tín đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 xe ô tô tải và 1 ô tô khách. Thời điểm đó, xe ô tô tải 47H-061.61 lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Đồng Nai, khi đi đến đoạn đường trên thì va chạm với xe ô tô tải 47H-063.46 đang di chuyển cùng chiều phía trước. Sau đó, xe 47H-061.61 tiếp tục va chạm với xe ô tô khách 47B-016.72 đang lưu thông ngược chiều phía trước. Cú va chạm đẩy xe ô tô khách lùi ngược lại khoảng 40 mét và phần đuôi xe ô tô khách tiếp tục va chạm với xe ô tô tải 72C-190.17 và xe ô tô tải 60B-114.57.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến việc di chuyển qua đoạn đường này bị ùn tắc. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính hơn 500 triệu đồng. Rất may không thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Quảng Tín và các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên tuyến đường.

Dốc ông Bồ trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Công an xã Quảng Tín tham mưu UBND xã chỉ đạo, trao đổi với đơn vị quản lý tuyến đường tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo, vạch sơn giảm tốc và các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông; kịp thời bổ sung, điều chỉnh các hình thức cảnh báo phù hợp, nhất là tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.