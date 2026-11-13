Tai nạn liên hoàn tại UAE: 14 người chết, 30 người bị thương

Thảm kịch bắt nguồn từ việc một tài xế xe tải hạng nặng bất ngờ mất kiểm soát phương tiện. Chiếc xe tải kích thước lớn đã va chạm mạnh với một phương tiện cùng chiều rồi lật nhào, trước khi trượt dài và lao thẳng vào dòng xe đang di chuyển chậm phía trước do ùn ứ. Cú va chạm dây chuyền với lực tác động khổng lồ đã cuốn theo 18 xe ôtô con và 5 chiếc xe tải khác vào vụ tai nạn.

Kinh hoàng hơn, ngay sau cú đâm, chiếc xe tải gây tai nạn đã bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan nhanh sang các phương tiện lân cận biến hiện trường thành một biển lửa, gây cản trở lớn cho công tác thoát hiểm của những người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ tai nạn ở Fujairah (Ảnh cắt từ video)

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, phòng vệ dân sự, cảnh sát chữa cháy và đội ngũ y tế UAE đã lập tức có mặt để phong tỏa toàn bộ tuyến đường, khống chế đám cháy và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân thương vong mang nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm công dân nước chủ nhà UAE cùng người dân đến từ Oman, Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Jordan và Ai Cập.

Tính đến hiện tại, một nửa số người bị thương đã được xuất viện sau khi sơ cứu ổn định, trong khi lực lượng pháp y đang phải khẩn trương tiến hành các thủ tục xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính chính xác của một số nạn nhân tử vong do thi thể bị biến dạng nặng trong hỏa hoạn.

Sự cố thảm khốc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông liên quan đến các phương tiện siêu trường, siêu trọng.

Cảnh sát khu vực Fujairah đã phát đi khuyến cáo yêu cầu người tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ tốc độ giới hạn và giữ khoảng cách an toàn, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kiểm tra sức khỏe, thời gian lái xe tối đa của các tài xế xe tải đường dài để ngăn chặn tình trạng ngủ gật, mất lái dẫn đến những thảm kịch tương tự.