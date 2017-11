Tai nạn liên hoàn tại Phú Thọ, 4 xe ô tô cháy rụi

Khoảng 15h hôm nay (30/11), một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên Tỉnh lộ 313 (thuộc khu vực chân dốc Đá Thờ, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) làm 4 xe ô tô bốc cháy. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, 2 xe ô tô tải đâm trực diện vào nhau và gây ra một tiếng nổ lớn, đồng thời bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó xe tải mang BKS 88R-00.320, đi theo hướng Yên Lập – Cẩm Khê, do không làm chủ được tốc độ, đã lao vào đuôi một trong hai chiếc xe trên và cùng bị bốc cháy. Cách đó khoảng 4 mét, một chiếc ô tô con 7 chỗ (chưa rõ biển số) chạy theo hướng Yên Lập – Cẩm Khê, cũng bị cháy dữ dội.

Ông Vũ Kim Hùng - một trong những người trực tiếp chứng kiến sự việc cho biết: Trong khi tôi và mọi người đang ngồi chơi gần đó thì nghe tiếng động lớn rồi thấy 2 xe ô tô lao đến. Rất may mọi người kịp di chuyển nên không ai gặp nạn.

Tại hiện trường, xe tải mang BKS 19R 00.471 bị cháy toàn bộ phần đầu xe. Còn xe tải mang biển số 19C 09.894 bị hư hỏng đầu xe và bị cháy toàn bộ phần đuôi xe, xe tải khác mang BKS 88R 00.320 bị kẹt và bốc cháy. Cách đó khoảng 4 mét là một xe ô tô 7 chỗ bị cháy rụi hoàn toàn, không rõ biển số.

Một số người dân địa phương nhận định: Khả năng là xe tải biển 19C 09.894 trong khi vượt xe con thì bị va chạm và tiếp tục đối đầu xe mang biển số 19R 00.471 và gây ra vụ cháy trên. Rất may vụ tai nạn chỉ khiến một lái xe ô tô bị bỏng nhẹ và đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Đình Xuyên – Chủ chủ tịch UBND xã Hương Lung – Cẩm Khê cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân, chúng tôi đã cử lực lượng công an xã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời giúp đỡ những hộ dân xung quanh di chuyển đồ đạc để đề phòng cháy lan sang".

Khoảng 16 giờ, 3 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Sau 15 phút ngọn lửa đã được không chế. Tuy không thiệt hại về người nhưng cả 4 xe ô tô đều bị hư hỏng nặng. Do cháy bình xăng dầu nên ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc cháy dữ dội. Thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng nổ từ trong đám cháy. Rất đông người dân hiếu kỳ đến chứng kiến vụ tại nạn hy hữu làm 4 xe ô tô bốc cháy. Lực lượng công an huyện cũng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường:

Hoàng Nam