Tai nạn liên hoàn tại Bulgaria: 11 người tử vong, 50 người bị thương

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa và các đội cứu thương đã được điều động khẩn trương đến hiện trường trên tuyến đường cao tốc A1 – huyết mạch giao thông nối liền thủ đô Sofia với thành phố phía đông Burgas.

Phương tiện hư hại tại hiện trường vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc tại Bulgaria, ngày 10/11. Ảnh Nova TV.

Những hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại cho thấy cảnh tượng hỗn loạn khi hàng loạt ô tô và xe tải đâm chồng chéo lên nhau, nằm la liệt trên cả sáu làn đường. Nhiều phương tiện bị nghiền nát, lật úp hoặc lao thẳng ra khỏi lề đường. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Bulgaria, 50 người bị thương đã nhanh chóng được đưa đến các bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev đã gọi vụ tai nạn này là một "thảm kịch". Ông cho biết chính phủ đã lập tức điều động máy bay để hỗ trợ công tác sơ tán những người bị thương nặng và bản thân ông cũng đang lên kế hoạch trực tiếp đến hiện trường.

Trước sự cố nghiêm trọng này, bà Ursula von der Leyen thông báo sẽ rút ngắn lịch trình chuyến thăm của mình tại Bulgaria. "Tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân và bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với những nỗ lực không mệt mỏi của các đội cứu hộ", Chủ tịch Ủy ban châu Âu chia sẻ.

Thông tin với báo chí tại hiện trường, Tổng thư ký Bộ Nội vụ Bulgaria Lyubomir Nikolov nhận định sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn rất có thể là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Thảm kịch nhiều khả năng đã bắt nguồn từ một vụ va chạm ban đầu giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe tải ở phần đường hướng đi Burgas.