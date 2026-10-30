Tai nạn liên hoàn ở Tampines làm 2 người thiệt mạng, cảnh sát truy tìm 2 kẻ bỏ trốn

Theo lực lượng chức năng, chiếc ô tô màu tối đã lao qua dải phân cách, tông trực diện vào một xe máy và một ô tô khác. Cú va chạm cực mạnh khiến nam thanh niên cầm lái xe máy (24 tuổi) và người phụ nữ ngồi sau (24 tuổi) bị thương rất nặng và tử vong tại bệnh viện. Nữ tài xế 25 tuổi điều khiển chiếc ô tô còn lại cũng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau sự cố, hai người trên chiếc xe gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng đến nơi.

Hiện Cảnh sát Singapore đang ráo riết truy tìm hai đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.