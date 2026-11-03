Tai nạn liên hoàn ở Huế, 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h50 ngày 3/11, xe tải thùng kín do tài xế Lê Văn Lực (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Huế) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ đi Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khi đến địa phận xã A Lưới 4, xe tải xảy ra va chạm với xe máy do ông L.M.T. (42 tuổi, trú xã A Lưới 4) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục va chạm với một xe máy do em N.T.K.L. điều khiển, chở theo em N.T.H. (cùng 16 tuổi, trú xã A Lưới 4). Hai nữ sinh là học sinh một trường THPT, thời điểm xảy ra tai nạn đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến ông L.M.T. và em N.T.H. tử vong tại chỗ. Em N.T.K.L. bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Tại hiện trường, xe tải văng sang lề đường bên trái, đè lên xe máy nằm dưới mương. Nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện văng ra mặt đường.

Được biết, đoạn đường xảy ra tai nạn rộng khoảng 8m, có hai làn xe, mặt đường thông thoáng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.