Tai nạn liên hoàn khiến 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h37 ngày 23/9, trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua phố Nguyễn Huệ, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện trường vụ tai nạn.

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, vào thời điểm trên, chiếc xe tải đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường qua phố Nguyễn Huệ, bất ngờ một xe ô tô con lao tới với tốc độ cao, tông mạnh trực diện vào phần hông xe tải.

Cú va chạm cực mạnh khiến tài xế xe tải mất hoàn toàn điều khiển, chiếc xe chệch hướng lao sang làn đường ngược chiều, sau đó tông thẳng lên vỉa hè và húc sập tường một nhà dân ven đường.

Lãnh đạo UBND phường Quang Trung xác nhận vụ tai nạn liên hoàn đã khiến 1 người đi xe máy tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Tại hiện trường, các phương tiện đều bị hư hỏng, biến dạng nhiều phần, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Quang Trung đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.