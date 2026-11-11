Tai nạn liên hoàn hơn 30 xe tại Hàn Quốc, hàng chục người thương vong

Chiếc xe buýt nội thành do một nam tài xế 60 tuổi điều khiển, đã tông liên tiếp vào các phương tiện phía trước trên đoạn đường kéo dài khoảng 100 đến 150 mét. Chuỗi va chạm dây chuyền này tác động trực tiếp lên 4 chiếc xe buýt khác, 1 xe tải cùng 27 xe ô tô con trước khi chiếc xe buýt gây tai nạn tông vào dải phân cách trung tâm và dừng lại hẳn.

Vụ va chạm xảy ra trong giờ cao điểm buổi sáng tại khu vực gần ngã tư Beolmal, phường Yatap, quận Bundang, khiến ít nhất 48 người bị thương, trong đó có ít nhất 6 người chấn thương nghiêm trọng, theo Yonhap đưa tin.

Camera hành trình xe đi đối diện ghi lại thời điểm xe buýt gây tai nạn liên hoàn. Video: X/kbsdisaster

Dù số lượng nạn nhân tăng cao do thời điểm xảy ra tai nạn có rất đông người đi làm trên các xe buýt, lực lượng chức năng Hàn Quốc xác nhận hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường cho thấy tài xế xe buýt không sử dụng chất có cồn khi lái xe, và cảnh sát đang tiếp tục làm thủ tục kiểm tra xét nghiệm chất cấm. Trong quá trình làm việc ban đầu với lực lượng chức năng, tài xế khai báo rằng "phanh của xe buýt đã không hoạt động" khi sự việc xảy ra. Đội cảnh sát điều tra hiện đang phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn để giám định kỹ thuật phương tiện nhằm xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan cứu hộ đã khẩn trương điều động hàng chục nhân viên cùng 18 xe chuyên dụng đến hiện trường, dựng trạm y tế dã chiến để sơ cứu kịp thời và giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin.

Vụ việc đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ nghiêm trọng trong buổi sáng 11/11, làm gián đoạn lưu thông hai chiều từ ngã tư Areum đến ngã tư Beolmal trước khi toàn bộ các xe gặp nạn được di dời và tuyến đường được khôi phục giao thông bình thường.