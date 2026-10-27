Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, 1 tài xế bị gãy chân

Khoảng 1h ngày 27/10, tại Km44 cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây (đoạn qua xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa 5 phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, tài xế C.V.H. (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe đầu kéo trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, phát hiện phía trước có tai nạn nên bật đèn ưu tiên, giảm tốc độ để dừng lại.

Phía sau xe đầu kéo lần lượt có xe tải do anh V.Q.T. (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển; ô tô do ông K.S.L. (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm lái và ô tô biển số tỉnh An Giang do anh C.S. (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển. Các phương tiện này đều bật đèn ưu tiên, giảm tốc độ.

Bất ngờ, xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp do anh Nguyễn Văn Hoài Ph. (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, lưu thông cùng chiều từ phía sau lao tới, tông liên tiếp vào các ô tô rồi va chạm vào đuôi xe tải.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải tiếp tục tông vào xe đầu kéo, gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 phương tiện.

Hậu quả, anh Nguyễn Văn Hoài Ph. bị thương, gãy chân, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu, điều trị.

Tại hiện trường, các phương tiện bị hư hỏng, kính vỡ vương vãi trên mặt đường. Vụ việc cũng khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài nhiều km.

Vụ tai nạn khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Ảnh: T.X

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo nhận định ban đầu của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn có thể liên quan đến việc người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời khô ráo, không mưa, mặt đường bằng phẳng.

Qua kiểm tra ban đầu, cả 5 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.