Theo thông tin từ UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn vào khoảng 23h10 ngày 19/11, tại Km36+600 Quốc lộ 1, thuộc thôn Bắc Phù, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô đầu kéo.

Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 34C-031.27 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 34R-025.00 do anh N.Đ.H (sinh năm 1980, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98H-024.23 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98RM-010.77 do anh S.V.T (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp

Sau va chạm, xe đầu kéo biển kiểm soát 34C-031.27 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98H-077.70 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-024.89 do anh N.T.H (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển. Trên xe của anh N.T.H còn có anh H.T.T (sinh năm 1994), cùng trú tại tỉnh Cao Bằng.

Hậu quả, anh N.T.H và anh H.T.T bị thương nhẹ. Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy cả 3 tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn, tuy nhiên, anh S.V.T và anh N.T.H dương tính với ma túy.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 phương tiện đều là xe kinh doanh vận tải. Trong đó, xe đầu kéo biển kiểm soát 34C-031.27 và 98H-077.70 có chở hàng hóa nhưng chưa được tiến hành cân tải trọng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trạm CSGT Tùng Diễn (Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng PC01, Phòng PC09, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 và Công an xã Nhân Lý tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện theo quy định.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.