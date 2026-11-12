Tai nạn liên hoàn giữa 3 ô-tô trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 (Khu Quản lý đường bộ I), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ ngày 12/11/2026, tại Km191+280 (trái tuyến), khu vực cầu Khe Sang, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Thời điểm trên, xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 77H-092.93 kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển kiểm soát 77RM-02.29 lưu thông theo hướng Lào Cai-Nội Bài. Khi đến khu vực trên, xe đầu kéo va chạm với ô-tô con biển kiểm soát 24A-228.42, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô-tô đầu kéo biển kiểm soát 19H-193.08 kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển kiểm soát 19RM-028.56 đang lưu thông theo chiều ngược lại, hướng Nội Bài-Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Vụ va chạm liên hoàn khiến 2 người bị thương, cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Theo thông tin ban đầu, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại khu vực xảy ra tai nạn không bị thiệt hại. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa nhỏ; hệ thống báo hiệu an toàn giao thông đầy đủ, nền và mặt đường trong tình trạng bình thường.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 đã phối hợp lực lượng chức năng thuộc Cục Cảnh sát giao thông (C08) và Đội vận hành số 1 (VECS) khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, tổ chức cứu hộ và giải phóng hiện trường.

Đồng thời, các lực lượng phối hợp Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức phân luồng phương tiện từ xa nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm giao thông trên tuyến.