Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo và 1 xe con trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai

Khu Quản lý Đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo nhanh về vụ TNGT trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai vào sáng nay 12/11.

Theo báo cáo, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 12/11/2026, tại Km191+280 (trái tuyến), khu vực cầu Khe Sang, tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ TNGT.

Cụ thể, xe ô tô đầu kéo BKS 77H-092.93 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 77RM-02.29 lưu thông theo hướng Lào Cai - Nội Bài, khi đến lý trình nêu trên đã va chạm với xe ô tô con BKS 24A-228.42, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kéo BKS 19H-193.08 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 19RM-028.56 đang lưu thông theo hướng Nội Bài - Lào Cai.

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 2 người bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn giữa 2 xe đầu kéo và 1 xe con trên cao tốc Nội Bài- Lào Cai sáng nay 12/11

Vào thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa nhỏ, hệ thống báo hiệu, an toàn giao thông đầy đủ; nền, mặt đường bình thường; giao thông tạm thời bị ùn tắc cả hai chiều.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Văn phòng Quản lý đường bộ I.2 đã phối hợp với lực lượng chức năng Cục Cảnh sát giao thông, Đội vận hành số 1 (VECS) có mặt tại hiện trường để bảo đảm an toàn giao thông, cứu hộ và giải phóng hiện trường.

Chiếc xe con bị vò nát trong vụ tai nạn liên hoàn sáng nay

Lực lượng chức năng phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức phân luồng giao thông, cụ thể:

Chiều Lào Cai - Hà Nội: phương tiện ra khỏi đường cao tốc tại nút giao IC16 (Km198), vào lại đường cao tốc tại nút giao IC14 (Km150).

Chiều Hà Nội - Lào Cai: phương tiện ra khỏi đường cao tốc tại nút giao IC14 (Km150), vào lại đường cao tốc tại nút giao IC16 (Km198).

Đến đầu giờ chiều nay, tuyến vẫn chưa thông xe; các lực lượng chức năng đang tiếp tục cứu hộ, cẩu kéo phương tiện và duy trì phân luồng giao thông.