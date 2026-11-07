Tai nạn lao động tại mỏ đá ở Nghệ An, 2 người tử vong

Ngày 7/11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá 99, thuộc xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An, khiến hai người tử vong.

Các nạn nhân có quan hệ chú cháu, cùng trú tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ cùng ngày, trong quá trình làm việc tại khu vực trên cao của mỏ đá 99, hai người đàn ông bất ngờ rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng.

Dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu, nạn nhân này cũng không qua khỏi.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Đ.V.H. (sinh năm 1985) và Đ.V.H. (sinh năm 2001), cùng trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Nghệ An cũng cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mỏ đá 99 có diện tích khai thác hơn 20 ha, do Công ty Vật liệu 99 quản lý.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.