Tai nạn lao động làm 2 người chết

Mỏ đá xảy ra vụ tai nạn làm 2 người chết.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 7-11, hai lao động nói trên làm việc tại khu vực trên cao của mỏ đá thuộc địa bàn xã Bạch Hà thì bất ngờ bị rơi xuống đất. Vụ việc khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu cũng không qua khỏi. Nhận tin báo, chính quyền địa phương và Công an xã Bạch Hà đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, mỏ đá nói trên được cấp giấy phép khai thác vào năm 2013 và đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn lao động chết người tại mỏ đá này.