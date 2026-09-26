Tai nạn giữa xe mô tô và xe ô tô, 3 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 1h25 ngày 26/9/2026, tại đường ngang số 7 Khu công nghiệp An Dương (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô BKS 26A - 886xx chở 3 người (chưa rõ người điều khiển) đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H - 130.xx đỗ sát lề đường.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 03 người đi xe mô tô gồm L.V.V (sinh 2006), L.V.D (sinh 2007) và L.Đ.A (sinh 2007) cùng trú tại bản Két, xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe ô tô khiến 3 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe ô tô là anh P.V.Đ (sinh năm 1981, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) đang ngủ trong ca bin.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp cùng các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định.