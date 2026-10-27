Tai nạn giữa xe đầu kéo và xe tải tập lái ở Lâm Đồng, 1 học viên tử vong

Xe tải tập lái biến dạng phần đầu sau cú va chạm mạnh với xe đầu kéo, khiến học viên và thầy dạy lái mắc kẹt trong cabin, phải nhờ phương tiện chuyên dụng hỗ trợ đưa ra ngoài

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27/10, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Thời điểm trên, anh B.V.L. (trú tại thôn An Sương 1, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 81H-036.24, kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 81RM-003.80, lưu thông theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Xe đầu kéo hư hỏng nặng phần đầu sau vụ tai nạn

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe ô tô tải tập lái biển số 48A-292.63 do anh M.V.L. (trú tại thôn 4, xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Trên xe tải tập lái lúc này có anh N.H.L (trú tại thôn 6, xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) là giáo viên dạy lái xe.

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn lên xe cấp cứu

Vụ tai nạn khiến anh M.V.L và anh N.H.L bị thương, được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh M.V.L tử vong trên đường đến bệnh viện, anh N.H.L bị gãy chân.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm, thu thập thông tin, xác minh diễn biến vụ tai nạn.

Các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm, thu thập thông tin, xác minh diễn biến vụ tai nạn

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.