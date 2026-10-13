Tai nạn giao thông trên đường Hành lang ven biển phía Nam, 1 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm nói trên là anh N.V.Ph., sinh năm 1994, ngụ ấp Tấn Công, xã Biển Bạch.

Anh N.V.Ph. điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 69D1-206.49, lưu thông theo hướng từ cầu Kinh 7 về cầu Kinh 6. Khi đến trước quán ăn Sang Diệp, thuộc ấp Kinh 6, xe mô tô va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 68H-025.72 kéo theo sơ mi rơ moóc, do anh T.V.B. (sinh năm 1988, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh An Giang) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh N.V.Ph. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.