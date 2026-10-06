Tai nạn giao thông tiếp tục giảm mạnh

Các Phó chủ nhiệm Ủy ban QPAN&ĐN của Quốc hội: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đồng chủ trì phiên họp.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đồng chủ trì phiên họp. Ảnh: HỒ LONG

Báo cáo của Chính phủ về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 tại phiên họp cho thấy, Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước; nhiều địa phương đã nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông, trong đó có 30 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm hơn 20% và 2 địa phương giảm hơn 30%, thể hiện sự vào cuộc thực chất, đồng bộ và hiệu quả từ cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Một điểm sáng trong báo cáo của Chính phủ là về tình hình tai nạn giao thông. Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm và có sự chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2025. Tình trạng ùn tắc giao thông cơ bản được kiểm soát, đặc biệt tại các đô thị lớn trong các dịp cao điểm.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Dự thảo Báo cáo thẩm tra về tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2026 do đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban QPAN&ĐN Phạm Ngọc Hải trình bày cho thấy, Ủy ban cơ bản tán thành với các báo cáo của Chính phủ, cho rằng các báo cáo đã phản ánh cơ bản đầy đủ kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026. Ủy ban thống nhất đánh giá, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, bộ máy được sắp xếp tinh gọn, thể chế được hoàn thiện, chuyển đổi số được đẩy mạnh và tai nạn giao thông giảm sâu ở cả 3 tiêu chí, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công tác phòng, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu tích cực, đã phân luồng từ xa, giúp giảm 10,71% số vụ ùn tắc kéo dài...

Tuy nhiên, Ủy ban QPAN&ĐN cũng chỉ ra một số điểm hạn chế như: Tai nạn giao thông còn phức tạp khi xảy ra 16 vụ đặc biệt nghiêm trọng; tai nạn giao thông do người dưới 18 tuổi gây ra chiếm tỷ lệ cao; hành vi chống người thi hành công vụ diễn biến rất phức tạp; khai thác dữ liệu giám sát hành trình và camera ở một số nơi còn chậm…

Ủy ban QPAN&ĐN thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm; trong đó, đề xuất sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và ban hành khung pháp lý thử nghiệm cho các phương tiện công nghệ mới, xe tự hành. Đặc biệt là xử lý dứt điểm các “điểm đen” về tai nạn giao thông, giải quyết úng ngập đô thị từ quy hoạch thoát nước; phủ kín camera phạt nguội trên các tuyến cao tốc, quốc lộ; ứng dụng công nghệ AI, Big Data trong quản trị và điều tiết giao thông; duy trì liên tục kiểm tra nồng độ cồn, ma túy; nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe và trang bị công nghệ chế áp UAV/drone trái phép; áp dụng hệ thống giao thông thông minh, quy hoạch đất cho bãi đỗ xe tĩnh…

Kết luận nội dung thảo luận, Trung tướng Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn, tiếp thu toàn bộ ý kiến tại phiên họp, đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu, giải trình thêm một số ý kiến của các đại biểu, trong đó đặc biệt lưu ý đến rà soát lại quy hoạch đất cho bãi đỗ xe tĩnh, đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành về trật tự an toàn giao thông với các bộ, ngành có liên quan như dữ liệu về sức khỏe lái xe, giám định y khoa, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...