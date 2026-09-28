Tai nạn giao thông ở Tây Ninh giảm mạnh

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 338 vụ tai nạn giao thông, khiến 292 người tử vong, 92 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 2,2 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 99 vụ, tương đương hơn 22,6%; số người chết giảm 42 người, hơn 12,5%; số người bị thương giảm 84 người, hơn 47,7%.

Riêng tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 337 vụ, làm 291 người chết và 92 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ giảm 96 vụ (hơn 22%), số người tử vong giảm 39 người (gần 12%) và số người bị thương giảm 82 người (hơn 47%).

CSGT Tây Ninh tăng cường kiểm tra, xử lý người vi phạm.

Đối với đường thủy, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn tại xã Thạnh Phước, làm 1 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ và số người chết đều giảm 3 trường hợp, tương đương 75%; số người bị thương giảm 2 trường hợp.

Qua thống kê, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xuất phát từ những hành vi như đi không đúng phần đường, làn đường; thiếu chú ý quan sát; chuyển hướng hoặc vượt xe không đúng quy định.

Theo đánh giá, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thời gian qua cơ bản ổn định.

Các lực lượng chức năng duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Việc tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, kết hợp với các giải pháp phòng ngừa được triển khai thường xuyên, góp phần hạn chế tai nạn và giảm thiệt hại về người, tài sản.