Tai nạn giao thông ở Tây Ninh giảm cả 3 tiêu chí

Hơn 93% số vụ phạm tội về trật tự xã hội được làm rõ

Theo báo cáo của Công an tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2026, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiều nhóm tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt kết quả tích cực.

9 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 735/919 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 184 vụ, tương đương 20,02% so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan công an đã điều tra, làm rõ 686/735 vụ, đạt tỷ lệ 93,33%.

Đối với các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an điều tra, làm rõ 189/192 vụ, đạt tỷ lệ 98,44%, bắt 281 đối tượng.

Công an Tây Ninh triệt xóa nhóm đối tượng vận chuyển hơn 114.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra 319/476 vụ, giảm 157 vụ; nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác xảy ra 157/183 vụ, giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, an toàn thực phẩm, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 391/670 vụ, giảm 279 vụ so với cùng kỳ năm 2025, với 484 đối tượng; khởi tố 84 vụ, 170 đối tượng.

Các hành vi vi phạm nổi lên gồm tham ô tài sản tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước; giả mạo trong công tác; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu xây dựng; gây ô nhiễm môi trường; sản xuất hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Công an Tây Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong công tác phòng, chống ma túy, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 970 vụ, 1.852 đối tượng liên quan đến ma túy trong 9 tháng, tăng 652 vụ so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý III, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 280 vụ, 573 đối tượng; tổ chức rà soát, test nhanh chất ma túy đối với 15.300 lượt người, phát hiện 1.602 trường hợp dương tính.

Trong số này, 509 trường hợp bị xử lý hình sự và 1.093 trường hợp bị xử lý hành chính.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 334 vụ tai nạn giao thông, làm chết 291 người, bị thương 91 người.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 101 vụ, số người chết giảm 42 người và số người bị thương giảm 81 người.

Trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy trong 9 tháng đầu năm, làm 4 người bị thương, thiệt hại tài sản ước khoảng 9 tỷ đồng.

Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý III, 9 tháng đầu năm 2026 của Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Công an Quý III, 9 tháng đầu năm 2026, Thiếu tướng Vũ Như Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận, biểu dương kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhất là việc kéo giảm tội phạm về trật tự, an toàn xã hội, nâng cao tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và giảm tai nạn giao thông.

Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ, Tết.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 57 của tỉnh và Đề án 06 của Chính phủ đúng tiến độ; bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ công tác, chiến đấu của toàn lực lượng.