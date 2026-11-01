Tai nạn giao thông ở Ai Cập, hơn 30 người thương vong

Tai nạn xảy ra tại giao lộ giữa đường Vành đai trung tâm và đường El Dabaa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cứu thương Ai Cập điều động 20 xe cứu thương đến hiện trường, đưa những người bị thương tới các bệnh viện gần đó.

Theo Bộ Y tế, trong số 24 người bị thương, có 10 người đang trong tình trạng không ổn định; 14 người còn lại bị thương từ nhẹ đến trung bình. Cơ quan chức năng lưu ý số liệu thương vong hiện chỉ là thống kê sơ bộ và vẫn đang được cập nhật.

Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar đã chỉ đạo các bệnh viện tại Giza và những khu vực lân cận tăng cường khả năng tiếp nhận, điều trị nạn nhân, đồng thời bảo đảm đầy đủ thuốc men, máu và vật tư y tế thiết yếu.

Trong khi đó, Bộ trưởng Đoàn kết xã hội Maya Morsy yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với Sở Đoàn kết xã hội tỉnh Giza và đội cứu trợ của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập đánh giá mức độ ảnh hưởng của vụ tai nạn, triển khai hỗ trợ những người bị nạn và các trường hợp liên quan.