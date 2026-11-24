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Theo thông báo chính thức từ Bộ Nội vụ UAE đưa ra ngày 24/11, vụ va chạm nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường Al Watan thuộc địa phận Ras Al Khaimah – một trong 7 tiểu vương quốc cấu thành nên quốc gia vùng Vịnh này.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu thương cùng các đội phòng vệ dân sự đã lập tức được điều động tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ UAE cho biết các đội phản ứng khẩn cấp đã nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phân luồng điều tiết giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn.

Hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tính của 11 nạn nhân thiệt mạng, đồng thời chưa xác nhận thông tin về việc liệu có trường hợp nào khác bị thương trong vụ việc hay không.

Cơ quan chức năng UAE đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng này. Bộ Nội vụ nước này khẳng định sẽ công bố kết quả chi tiết ngay sau khi quá trình điều tra hoàn tất.