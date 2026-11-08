Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Chile, Thổ Nhĩ Kỳ

Cụ thể, tại Chile, một vụ va chạm đã xảy ra giữa xe buýt chở khách, một xe ben và một ô tô con, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h sáng (giờ địa phương), tại khu vực Atalaya, vùng Valparaíso, miền Trung Chile.

Đến thời điểm này, đại diện chính quyền vùng Valparaíso xác nhận 12 người thiệt mạng. Những người bị thương đã được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện gần khu vực để cấp cứu và điều trị. Khoảng 40-50 lính cứu hỏa cùng các lực lượng hỗ trợ từ những địa phương lân cận đã được huy động đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng cảnh sát cũng phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn, tổ chức phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trong khi đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin 9 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 7/11 tại tỉnh Van, miền Đông nước này, gần biên giới với Iran.

Theo hãng tin Ihlas, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 (giờ địa phương), trên tuyến đường cao tốc Van-Ozalp, khi một xe tải va chạm với một xe buýt cỡ nhỏ chở khách mang biển kiểm soát Iran. Chiếc xe buýt cỡ nhỏ bị hư hại hoàn toàn sau vụ va chạm. Trong số những người thiệt mạng có 5 phụ nữ. Những người bị thương cũng đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Thống đốc tỉnh Van, ông Ozan Balci, cho biết các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy mưa lớn và mặt đường trơn trượt là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.