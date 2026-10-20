Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ai Cập khiến 12 người thiệt mạng

Một vụ tai nạn giao thông ở tỉnh Matrouh, Ai Cập. (Ảnh Tân Hoa xã)

Bộ này cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường sa mạc phía tây Cairo-Assiut, liên quan đến một xe buýt thuộc sở hữu của một công ty tư nhân và một xe tải.

Theo thông báo, tổng cộng có 28 xe cứu thương được huy động đến hiện trường để đưa những người bị thương đến một bệnh viện ở tỉnh Giza gần đó.

Theo thông báo, Bộ trưởng Y tế Khaled Abdel Ghaffar cũng yêu cầu các bệnh viện lân cận cung cấp mọi hỗ trợ y tế cần thiết.

Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết, số liệu thương vong nói trên chỉ là sơ bộ, các hoạt động theo dõi vẫn đang được tiến hành.