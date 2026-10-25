Tai nạn giao thông lúc rạng sáng: 3 thanh niên, 1 nữ sinh tử vong

Thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết, rạng sáng hôm nay (25/10), trên địa bàn phường Thạch Khôi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Vết máu tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy.

Được biết, vụ việc xảy ra tại đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Thạch Khôi), đoạn gần Trung tâm thương mại Aeon Mall. Vào thời điểm xảy ra sự việc, có 2 xe máy chạy cùng chiều và va chạm giao thông.

Hậu quả, 4 người trên hai xe máy ngã xuống đường, nằm bất động.

Phát hiện sự việc, người đi đường đã trình báo cơ quan chức năng và gọi lực lượng cấp cứu. Do vết thương nặng, 4 nạn nhân đã không qua khỏi.

Gia đình nạn nhân có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc làm lễ. Ảnh: Đ.Tùy.

Theo ghi nhận của PV Báo Sức khỏe và Đời sống trưa ngày 25/10, hiện trường tai nạn còn vương vãi mảnh vỡ của phương tiện; một số gia đình nạn nhân đang làm thủ tục tâm linh cho người thân xấu số…

Lễ tang nạn nhân Đ.M.Q (SN 2005, trú tại thôn Ninh Thành, xã Vĩnh Lại) đang được gia đình tổ chức. Ảnh: Đ.Tùy.

Qua tìm hiểu, danh tính 4 nạn nhân (3 nam, 1 nữ), gồm: Đ.A.T (SN 2010), Đ.T.Đ (SN 2010) và Đ.M.Q (SN 2005, cùng trú tại xã Vĩnh Lại) và nạn nhân nữ Đ.M.H (SN 2010) trú tại thôn Mai Xá, xã Ninh Giang đang học lớp 10 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Ninh Giang.

Vụ việc đang được Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra, làm rõ.