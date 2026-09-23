Tai nạn giao thông liên hoàn ở Thanh Hóa, 4 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h40 ngày 23/9, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố 5, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Tại thời điểm trên, ô tô mang BKS 36A-961.xx lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình thì bất ngờ va chạm với ô tô khách mang BKS 36B-022.xx và sau đó tiếp tục va chạm với ô tô tải BKS 77H-082.xx.

Cú tông mạnh khiến xe tải mất lái, lao sang đường ngược chiều rồi lao lên vỉa hè, tông sập tường nhà dân ven đường, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô con BKS 36A-489.xx và một xe mô tô BKS 36B5-079.xx.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến người đi xe máy là anh P.V.T (39 tuổi), trú ở xã Hoạt Giang, tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương cùng 4 xe ô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, UBND phường Quang Trung cùng với lực lượng công an phường có mặt bảo vệ hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thụ lý, làm rõ nguyên nhân vụ việc.