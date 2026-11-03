Tai nạn giao thông liên hoàn ở A Lưới, 2 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 12h50 hôm nay, 3/11, tài xế Lê Văn Lực (23 tuổi, trú xã Hưng Lộc) điều khiển xe tải thùng kín, chở ông Ngô Đạt Long, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ đi Đà Nẵng.

Khi đến địa phận xã A Lưới 4, ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê M. Th. (42 tuổi, trú xã A Lưới 4) điều khiển, đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau cú va chạm, xe tải tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Kh. L. điều khiển, chở theo em Nguyễn Thị H. (cùng 16 tuổi, trú xã A Lưới 4), lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ông Th. và em H. tử vong tại hiện trường; em L. bị thương nặng, được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải lao xuống lề đường bên trái, đè lên xe máy nằm dưới mương. Nhiều mảnh vỡ từ các phương tiện văng ra mặt đường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.