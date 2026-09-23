Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết, nhiều ô tô hư hỏng

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Chiều 23/9, lãnh đạo UBND phường Quang Trung thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương, nhiều ô tô bị hư hỏng.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 23/9 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tổ dân phố 5, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Tại thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 36A-961.68 lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Ninh Bình thì bất ngờ va chạm với ô tô khách mang BKS 36B-022.99 và sau đó tiếp tục va chạm với ô tô tải BKS 77H-082.76.

Cú tông mạnh khiến xe tải mất lái lao sang đường ngược chiều rồi lao lên vỉa hè, tông sập tường nhà dân ven đường, sau đó tiếp tục va chạm với xe ô tô con BKS 36A-489.61 và một xe mô tô BKS 36B5-079.25.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông, người đi xe máy là anh Phạm V.T (39 tuổi), trú ở xã Hoạt Giang, tử vong tại chỗ, 4 xe ô tô bị hư hỏng (trong đó có 2 ô tô con, một xe tải và 1 xe khách).

Ngay sau xảy ra vụ tai nạn giao thông, UBND phường Quang Trung cùng với lực lượng công an phường có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng làm rõ nguyên nhân.

“Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân”, lãnh đạo UBND phường Quang Trung thông tin.