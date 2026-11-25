Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến bà N.T.M.H. (1965) tử vong tại chỗ. Tài xế ô-tô con là ông N.H.B. và vợ là bà N.T.H.Đ. (1970, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Hiện, cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.