Thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 27/10, anh N.T. (SN: 2009, trú tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy mang BKS: 81E1-076.xx chở theo sau anh Đ.T. (SN: 2011, trú tại xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) lưu thông theo hướng xã Chơ Long đi xã Pờ Tó.

Tai nạn giao thông khiến 2 người đi xe máy tử vong ở xã Pờ Tó, Gia Lai. (Ảnh: Duy Hải).

Khi điều khiển xe đến Km 375+130 đường Trường Sơn Đông đoạn (thuộc thôn 3, xã Pờ Tó) thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Ksor D. (SN: 1996, trú tại thôn 2, xã Pờ Tó) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều.

Sau cú va chạm, làm cho cả 2 anh N.Th. và Đ.T. ngã ra đường và tiếp tục xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS: 81H-149.xx do Bùi Anh Q. (SN: 1997, trú tại phường An Bình, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh N.Th. và Đ.T. tử vong tại chỗ và xe mô tô hư hỏng.

Hiện sự vụ đang được Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra, làm rõ.