Xác định công tác phòng ngừa là trọng tâm, xử lý vi phạm là giải pháp răn đe trực tiếp, ngay từ những ngày đầu triển khai đợt cao điểm, lực lượng CSGT, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Các tổ công tác tập trung bám tuyến, bám địa bàn trọng điểm như các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, khu vực đông dân cư, trường học, điểm vui chơi, giải trí và các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong một tháng cao điểm, toàn lực lượng tổ chức 422 ca tuần tra, kiểm soát với 1.370 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác kiểm tra tập trung quyết liệt vào 4 nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, bao gồm: vi phạm nồng độ cồn và ma túy, vi phạm tốc độ, vi phạm trong hoạt động vận tải và vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Thiếu tá Chu Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Đội xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra kiểm soát phù hợp với từng tuyến, từng địa bàn theo phương châm “rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ tuyến, rõ địa bàn và rõ trách nhiệm”. Qua thực tiễn kiểm tra, bên cạnh các lỗi phổ biến như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đơn vị tăng cường xử lý nghiêm hành vi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ và các vi phạm trong kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách. Song song với xử phạt, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý kiên quyết, công khai, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", sau một tháng ra quân, lực lượng CSGT toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 3.338 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 6,17 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 28 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 353 trường hợp và tạm giữ 647 phương tiện. Trong đó, có 957 trường hợp vi phạm tốc độ, 340 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 259 trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, 197 trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải và 2 trường hợp liên quan đến ma túy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có bước chuyển biến rõ rệt. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông giảm sâu trên cả ba tiêu chí: giảm 6 vụ, giảm 5 người chết và giảm 7 người bị thương; đặc biệt, số người chết giảm 80% so với tháng trước đó và không xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệu quả từ đợt cao điểm không chỉ thể hiện qua những con số thống kê mà còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao từ quần chúng nhân dân. Anh Trần Hải Dương, phường Thục Phán chia sẻ: Sự có mặt thường xuyên của lực lượng CSGT tại khu vực cổng trường tạo "lá chắn" an toàn và sức răn đe tích cực. Thói quen đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hay tụ tập dưới lòng đường của học sinh đã thay đổi rõ rệt, giúp phụ huynh chúng tôi giảm bớt nỗi lo. Gia đình cũng xác định không ỷ lại hoàn toàn vào lực lượng chức năng mà luôn chủ động làm gương, quy ước rõ lộ trình an toàn và kiên quyết không giao xe máy khi con chưa đủ tuổi.

Cùng chung nhận định, anh Nông Văn Chung, phường Nùng Trí Cao cho biết: Việc lực lượng CSGT tăng cường tuần tra không chỉ ở các ngã tư giờ cao điểm mà cả ở tuyến đường nhánh hay buổi tối giúp tình trạng vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều giảm đáng kể, đường phố trật tự và an toàn hơn.

Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra đối với học sinh.

Xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, không để đứt quãng sau cao điểm, Trung tá Lê Bá Hùng, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nguy hiểm như nồng độ cồn, tốc độ, ma túy và vận tải. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý vi phạm; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.