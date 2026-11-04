Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí trong 10 tháng

Chiều 4/11, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với Đảng uỷ phường An Xuyên về việc thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.