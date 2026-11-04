Tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí trong 10 tháng
Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông đang được triển khai trên nhiều tuyến đường. Cùng với những nỗ lực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước trong 10 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực, khi cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tai-nan-giao-thong-giam-ca-ba-tieu-chi-trong-10-thang-246261104152259811.htm