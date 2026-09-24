Tai nạn giao thông gây chết người

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi BKS 60E-006.xx đậu gần đó rồi lật nghiêng tại nút giao. Hậu quả, ông P. và một nữ hành khách tử vong, một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng tổ chức cứu hộ nạn nhân, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

HÀ VY

Vị trí nơi ông D. gặp nạn.

* Khoảng 15 giờ ngày 22-9, ông N.D.D. (36 tuổi, trú xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy đi qua đường ngang dân sinh tại đoạn Km859+040 thì bị đoàn tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam tông. Hậu quả ông D. tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng. Theo clip từ camera nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, tàu kéo còi lớn, ông D. có vẻ đã nhìn thấy đoàn tàu chạy tới và cố băng qua đường ngang nhưng không kịp. Được biết, hôm nay (ngày 24-9),xã Chiên Đàn sẽ phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức đóng lối đi ngang qua đường sắt tại vị trí trên.