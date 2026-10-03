Tai nạn đường thủy giảm, hạ tầng chưa đồng bộ vẫn là điểm nghẽn

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát an toàn

Theo thống kê của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, cả nước xảy ra 2 vụ tai nạn hàng hải. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn hàng hải giảm 2 vụ, số người chết và mất tích giảm 2 người.

9 tháng đầu năm, toàn quốc có 2 vụ tai nạn hàng hải và 24 vụ tai nạn đường thuỷ (Ảnh minh hoạ).

Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn, làm 23 người chết và 8 người bị thương, giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, thời gian qua, cơ quan quản lý đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, đường thủy nội địa và an ninh cảng biển.

Các Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ đường thủy nội địa tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, an ninh hàng hải; đồng thời kiểm soát việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Đặc biệt, công tác kiểm tra tàu biển nước ngoài theo Chương trình kiểm tra nhà nước tại cảng biển (PSC), kiểm tra doanh nghiệp quản lý tàu và doanh nghiệp khai thác cảng biển được thực hiện thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại, vi phạm, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ các quy định về an toàn hàng hải.

Trong 9 tháng, các cảng vụ hàng hải đã kiểm tra 2.459 lượt tàu biển nước ngoài, trong đó có 2.060 lượt tàu được kiểm tra lần đầu; phát hiện 798 lượt tàu có khiếm khuyết và lưu giữ 1 tàu.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đã góp phần kiểm soát tình hình tai nạn hàng hải, đường thủy, giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến vận tải hàng hải và đường thủy.

Hạ tầng đường thủy còn nhiều điểm nghẽn

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý chuyên ngành, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Trong đó, kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa trên nhiều tuyến sông chưa được đầu tư đồng bộ. Một số tuyến luồng chưa đạt cấp kỹ thuật theo quy hoạch, tình trạng bồi lắng diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến khả năng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguồn lực đầu tư cho bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải và đường thủy nội địa còn hạn chế so với nhu cầu thực tế, trong khi lưu lượng phương tiện vận tải thủy tiếp tục tăng.

Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức, cá nhân tham gia giao thông đường thủy nội địa chưa cao. Vẫn còn tình trạng vi phạm các quy định về an toàn phương tiện, hoạt động của cảng, bến thủy nội địa và hành lang bảo vệ luồng.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn hàng hải và đường thủy, cơ quan quản lý tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, chủ cảng, bến thủy nội địa và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giao thông đường thủy.

Cùng với đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp liên ngành trong kiểm soát hoạt động của cảng, bến thủy nội địa, phương tiện thủy nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa.

Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý phương tiện, người điều khiển và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa tiếp tục được đẩy mạnh. Cơ quan quản lý cũng phối hợp với các cơ quan liên ngành triển khai các kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.