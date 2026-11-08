Tai nạn bất ngờ khi chơi ngoài sân khiến bé trai 2 tuổi phải cấp cứu

Ngày 6/11, Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TPHCM) cho biết vừa can thiệp nội soi phế quản cấp cứu thành công cho bệnh nhi 2 tuổi 9 tháng bị hóc dị vật đường thở. Hiện sức khỏe trẻ đã ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo người nhà, trước đó trẻ đang chơi ngoài sân vườn thì khóc lớn, sau đó xuất hiện biểu hiện thở mệt, khó thở và tình trạng ngày càng tăng. Gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cấp cứu.

Qua thăm khám và chụp X-quang ngực, các bác sĩ nghi ngờ có dị vật trong phế quản của trẻ. Kết quả chụp CT ngực sau đó xác định một dị vật cản quang nằm trong lòng phế quản gốc bên phải. Hình ảnh chưa ghi nhận tổn thương đông đặc nhu mô phổi, tràn khí màng phổi hay tràn khí trung thất.

Các bác sĩ nội soi cấp cứu cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Nhận định dị vật đường thở có nguy cơ gây tắc nghẽn hô hấp cấp tính, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và triển khai nội soi phế quản cấp cứu. Ê-kíp đã gắp thành công viên sỏi mắc trong phế quản gốc phải, giải phóng đường thở cho bệnh nhi.

Sau can thiệp, nhịp thở của trẻ trở lại ổn định, tình trạng sức khỏe cải thiện.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi 1-4, khi trẻ hiếu động, tò mò và thường có thói quen đưa các vật nhỏ vào miệng.

Phụ huynh cần giám sát trẻ khi vui chơi, nhất là tại sân vườn, khu vực có sỏi đá, hạt cây hoặc các vật nhỏ dễ đưa vào miệng. Gia đình không để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, cười đùa hoặc khóc vì có thể làm tăng nguy cơ sặc, hóc dị vật.

Khi nghi ngờ con hóc dị vật, phụ huynh không nên dùng tay móc họng trẻ vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn; cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu và xử trí đúng cách. Nếu trẻ có biểu hiện tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, người lớn cần gọi cấp cứu và thực hiện sơ cứu hóc dị vật phù hợp với độ tuổi, trong khi chờ nhân viên y tế hỗ trợ.