Tài Lộc đưa bóng vào lưới ĐT Thái Lan, vì sao vẫn bị HLV Kim thay người ở hiệp 2?

ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu Thái Lan với mục tiêu giành ngôi đầu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Dù bị dẫn trước từ phút thi đấu thứ 10, đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn tạo ra một số cơ hội đáng chú ý trong hiệp 1.

Trong đó, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc là cái tên nổi bật trên hàng công. Sự cơ động của tiền đạo thuộc biên chế CLB Ninh Bình giúp các pha lên bóng của ĐT Việt Nam có thêm điểm đến, đặc biệt ở những tình huống khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của ĐT Thái Lan.

Vào phút 37, Tài Lộc thậm chí đã đưa bóng vào lưới ĐT Thái Lan sau đường chuyền của Minh Khoa. Anh xử lý kỹ thuật khi lốp bóng qua thủ môn Saranon Anuin, nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi VAR xác định cầu thủ ĐT Việt Nam rơi vào thế việt vị. Đáng chú ý, dù vẫn tạo được sức ép và có những pha xử lý đáng chú ý, Tài Lộc lại không tiếp tục thi đấu trong hiệp 2.

Pha bóng phạm lỗi việt vị đáng tiếc của Tài Lộc. (Ảnh: Getty Images)

Vì sao HLV Kim rút Tài Lộc ra khỏi đội hình thi đấu?

Có một chi tiết quan trọng: HLV Kim Sang-sik đã thay liền 3 cầu thủ ngay đầu hiệp 2, trong đó có những sự bổ sung giàu khả năng kiểm soát và sáng tạo như Hoàng Đức, Hoàng Hên. Đây là dấu hiệu cho thấy ban huấn luyện muốn thay đổi cách vận hành của đội tuyển khi bước vào hiệp đấu quyết định.

Trước trận, HLV Kim từng cho biết ĐT Việt Nam dự kiến chơi chặt chẽ trong hiệp 1 và chờ thời điểm hiệp 2 để khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

ĐT ra sân của ĐT Việt Nam trong trận gặp ĐT Thái Lan. (Ảnh: Getty Images)

Vì vậy, việc Tài Lộc được rút ra không hoàn toàn đồng nghĩa với việc anh chơi không tốt. Có thể hiểu đây là một phần trong kế hoạch thay đổi nhân sự và cách tiếp cận của HLV Kim khi ĐT Việt Nam cần tìm bàn thắng.

Sự xuất hiện của Hoàng Đức và Hoàng Hên giúp tuyến giữa ĐT Việt Nam có thêm khả năng kiểm soát bóng và sáng tạo. Ban huấn luyện đồng thời có thêm những phương án để đẩy cao đội hình trước ĐT Thái Lan.

Tài Lộc đã không thể tạo bước ngoặt?

Điều đáng tiếc là trước khi rời sân, Tài Lộc đã có tình huống tưởng như đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Nếu bàn thắng phút 37 được công nhận, thế trận có thể đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, việc bàn thắng bị hủy vì việt vị khiến pha bóng chỉ còn là một dấu ấn đáng tiếc của tiền đạo ĐT Việt Nam.

Sau đó, HLV Kim lựa chọn làm mới đội hình ngay đầu hiệp 2 nhưng ĐT Việt Nam không thể tìm được bàn gỡ. ĐT Thái Lan bảo toàn lợi thế trước khi ghi thêm bàn thứ hai ở thời gian bù giờ, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

ĐT Thái Lan chiến thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Việc Tài Lộc rời sân sớm vì thế càng trở thành một chi tiết đáng chú ý của trận đấu. Anh là một trong những cầu thủ tạo ra điểm nhấn trong hiệp 1, nhưng HLV Kim lại lựa chọn một phương án nhân sự khác cho 45 phút còn lại.

Đây cũng có thể là câu hỏi đáng chờ đợi ở trận đấu tiếp theo: Sau màn trình diễn trước ĐT Thái Lan, liệu Tài Lộc có tiếp tục được HLV Kim trao cơ hội ở vị trí cao nhất trên hàng công hay chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tiếp tục thử nghiệm một phương án khác?