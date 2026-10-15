Tài liệu giáo dục mầm non được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thẩm định

Tài liệu tạo thêm cơ sở để giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề trong thực tế giảng dạy.

Được triển khai bởi tổ chức VVOB từ năm 2022, dự án TALK hướng đến nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trong việc xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ tại các trường mầm non, đặc biệt là ở các địa phương có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Việc hoàn thành thẩm định hai bộ tài liệu "Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ" và "Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non" sẽ góp phần tạo điều kiện để những kiến thức, phương pháp và kinh nghiệm được xây dựng, thử nghiệm trong khuôn khổ TALK tiếp tục được chia sẻ và sử dụng trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý mầm non trên toàn quốc.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thành lập, cả hai bộ tài liệu đều nhận được 100% phiếu đồng ýtừ các chuyên gia trong hội đồng, đạt đầy đủ các tiêu chí về tính khoa học, tính pháp lý và tính thực tiễn, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên mầm non trong giai đoạn mới.

“Giá trị của hai bộ tài liệu là sự kết hợp giữa cơ sở khoa học và những kinh nghiệm thực tiễn được đúc kết trong quá trình triển khai dự án. Nội dung và các hoạt động được xây dựng dựa trên trải nghiệm học tập của người học, có tính ứng dụng, hỗ trợ giáo viên và cán bộ quản lý mầm non vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại từng cơ sở giáo dục, đặc biệt phù hợp với các địa phương có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Đây cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho hoạt động phát triển chuyên môn giáo viên và cán bộ quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay”, PGS.TS Bùi Thị Lâm - Hiệu trưởng Trường Khoa học Phát triển trẻ thơ- Trường ĐHSP Hà Nội, thành viên Hội đồng thẩm định, nhận định.

Nội dung tài liệu được thử nghiệm trong thực tế và điều chỉnh dựa trên phản hồi của cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Dự án TALK.

Bộ tài liệu gồm hai bộ dành cho đối tượng giáo viên và quản lý, mỗi bộ gồm 4 cuốn (trong đó 2 cuốn dành cho giảng viên và 2 cuốn dành cho học viên):

Bộ tài liệu Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ

Với giáo viên mầm non, bộ tài liệu “Kỹ năng tiền đọc viết và môi trường học tập giàu ngôn ngữ” đi sâu giải quyết những vấn đề hằng ngày trong lớp học: tạo cơ hội cho trẻ tương tác; phát triển kỹ năng tiền đọc viết và đặc biệt hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số vượt qua rào cản ngôn ngữ. Tài liệu gồm 4 cuốn với 6 mô-đun, được thiết kế theo chu trình học tập 4 bước bám sát Chương trình Giáo dục Mầm non tại Việt Nam và bối cảnh đa văn hóa. Quá trình biên soạn do VVOB chủ trì, phối hợp cùng các chuyên gia từ Bộ GD&ĐT, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường CĐSP Trung ương và đối tác quốc tế. Tài liệu được công nhận theo Kết luận thẩm định số 1217/KL-ĐHSPHN và Giấy chứng nhận số 400/GCN-ĐHSPHN.

Giáo viên nghiên cứu tài liệu trong khuôn khổ các hoạt động phát triển chuyên môn của Dự án TALK.

Bộ tài liệu Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non

Với cán bộ quản lý, bộ tài liệu “Lãnh đạo trường học trong cơ sở giáo dục mầm non” tập trung phát triển năng lực lãnh đạo và hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng chuyên môn ngay tại trường thông qua các phương pháp thiết thực như khai vấn, dự giờ hiệu quả và xây dựng cộng đồng học tập,v..v. Bộ tài liệu gồm 4 cuốn chia làm 6 mô-đun, tài liệu giúp người học cân bằng giữa vai trò quản lý hành chính và lãnh đạo sư phạm, bám sát định hướng lấy trẻ làm trung tâm và đáp ứng trực tiếp Chuẩn Hiệu trưởng (theo Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT). Sản phẩm do VVOB và tổ chức CEF (Bỉ) xây dựng với sự tham vấn từ Vụ Giáo dục Mầm non và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, được công nhận theo Kết luận thẩm định số 1216/KL-ĐHSPHN và Giấy chứng nhận số 401/GCN-ĐHSPHN.

Tất cả các tài liệu đã được xuất bản và lưu hành theo giấy phép Tài sản Sáng tạo Công cộng (Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0), cho phép sao chép và sử dụng phi thương mại. Cán bộ quản lý và giáo viên mầm non có thể tải bộ tài liệu trực tiếp từ các website chính thức của VVOB ( www.vvob.org/vietnam )

Đường dẫn trực tiếp để tải về 2 bộ tài liệu:

Bộ tài liệu Kĩ Năng Tiền Đọc Viết Và Môi Trường Học Tập Giàu Ngôn Ngữ: https://vvob.org/vi/our-work/research-resources/bo-tai-lieu-ki-nang-tien-doc-viet-va-moi-truong-hoc-tap-giau-ngon-ngu

Bộ tài liệu Lãnh Đạo Trường Học Trong Cơ Sở Giáo dục Mầm Non: https://vvob.org/vi/our-work/research-resources/bo-tai-lieu-lanh-dao-truong-hoc-trong-co-so-giao-duc-mam-non