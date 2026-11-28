Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn (thứ 5 từ trái sang); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 4 từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động dự án. Ảnh: T.CÔNG

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường Ngũ Hành Sơn.

Tổ hợp dự án DAP là một trong số hơn 2.000 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát đã và đang được thành phố tập trung xử lý, tháo gỡ vướng mắc tính đến tháng 11/2026.

Căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả 3 dự án DAP, DAP1 và DAP2 đều đủ điều kiện tháo gỡ theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội cùng Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình giải quyết tồn đọng, UBND thành phố thực hiện đồng bộ các bước từ quy hoạch đến tài chính đất đai. Thành phố chủ động khớp nối quy hoạch phân khu để bảo đảm phù hợp về chức năng sử dụng đất, cập nhật hạng mục công viên công cộng vào chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Đồng thời, thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác định giá thuê đất theo quy định, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Phối cảnh tổ hợp dự án. Ảnh: Chủ đầu tư DAP

Dự án tọa lạc trên trục ven biển Ngũ Hành Sơn, gắn với cảnh quan bãi biển Non Nước và không gian sông Cổ Cò, với quy mô khoảng 39ha.

Theo định hướng quy hoạch, tổ hợp gồm các khối khách sạn, căn hộ, khu biệt thự cùng các hạng mục tiện ích như trung tâm hội nghị, khu ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, nhằm bổ sung sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ phục vụ du khách, nhà đầu tư và đội ngũ chuyên gia đến làm việc tại thành phố trong bối cảnh Đà Nẵng đang triển khai Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy các dịch vụ phụ trợ như vận tải, bán lẻ, ẩm thực, tạo thêm việc làm và đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư bày tỏ sự trân trọng các chủ trương tháo gỡ của Trung ương cùng sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các nút thắt pháp lý kéo dài nhiều năm, giúp củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, bên cạnh các hạng mục lưu trú, thương mại và dịch vụ, dự án định hướng phát triển bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía bắc quy mô 3ha để tạo không gian mở hướng biển phục vụ người dân và du khách.

Đồng thời cam kết tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự, huy động các đối tác có năng lực và uy tín trong nước, quốc tế để triển khai dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ pháp luật và hướng tới các chuẩn mực phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ tái khởi động tổ hợp dự án. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND phường Ngũ Hành Sơn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể từng thủ tục và kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh; những nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo phương án xử lý.

Các cơ quan liên quan và chủ đầu tư cùng phấn đấu hoàn thành thủ tục pháp lý, đáp ứng đầy đủ điều kiện khởi công chậm nhất trong quý II/2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cũng yêu cầu các chủ đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và kế hoạch triển khai phù hợp tiến độ xử lý thủ tục; khi đủ điều kiện cần tổ chức thi công đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và giữ gìn môi trường ven biển.

Đại diện chủ đầu tư trao bảng tượng trưng số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, đại diện chủ đầu tư trao tặng 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát của thành phố Đà Nẵng.