Bà Phạm Xuân Thuỷ, đại diện chủ đầu tư Tổ hợp DAP cho biết, dự án sẽ được kiến tạo thành đô thị du lịch đa năng cao cấp. Tại đây sẽ có cụm tháp kiến trúc hiện đại tối ưu hóa thiên nhiên, làm bến đỗ lý tưởng thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới, các chuyên gia AI, kỹ sư bán dẫn và giới tinh hoa toàn cầu.

Thực hiện nghi thức tái khởi động dự án Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP.

Tâm điểm của tổ hợp là các tòa nhà khách sạn và căn hộ đẳng cấp 7 sao có tầm nhìn rộng mở ra biển. Kề cạnh đó là các khu biệt thự biệt lập cùng hệ thống tiện ích đồng bộ: trung tâm hội nghị quốc tế, chuỗi nhà hàng tinh hoa và tổ hợp chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Đáng chú ý, dự án định hướng phát triển bãi tắm kết hợp công viên công cộng phía Bắc có quy mô 3 ha nhằm tạo dựng một không gian mở hướng biển, nơi người dân và du khách có thể tiếp cận, trải nghiệm, tận hưởng cảnh quan thiên nhiên và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí.

Tổ hợp DAP là một trong hơn 2.000 dự án, cơ sở nhà đất thuộc diện rà soát đã và đang được Đà Nẵng quyết liệt xử lý, tháo gỡ vướng mắc. Bám sát chỉ đạo từ Bộ Chính trị và Quốc hội, thành phố đã vận dụng linh hoạt cơ chế đặc thù để giải quyết triệt để các tồn đọng pháp lý mang tính lịch sử. Căn cứ Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP, cả 3 dự án DAP, DAP1 và DAP2 đều đủ điều kiện gỡ vướng theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 170/2024/QH15 và Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Xuyên suốt lộ trình tháo gỡ khó khăn cho các dự án, UBND TP Đà Nẵng thể hiện tinh thần điều hành quyết liệt qua hàng loạt bước đi đồng bộ từ quy hoạch đến tài chính đất đai. Thành phố đã chủ động khớp nối quy hoạch phân khu để đảm bảo sự phù hợp về chức năng sử dụng đất, đồng thời cập nhật hạng mục công viên công cộng vào chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Phối cảnh dự án Tổ hợp đô thị, du lịch biển DAP.

Song song đó, chính quyền địa phương đã thống nhất phương án xử lý nghĩa vụ tài chính và chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xác định giá thuê đất theo quy định. Những hành động thực chất và tinh thần trách nhiệm cao của lãnh đạo Đà Nẵng đã giúp giải quyết dứt điểm tồn đọng lịch sử, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Phát biểu tại lễ tái khởi động Tổ hợp DAP, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND phường Ngũ Hành Sơn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, hướng dẫn cụ thể từng thủ tục và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Báo cáo UBND TP Đà Nẵng những vấn đề vượt thẩm quyền kèm phương án xử lý.

Ông Trần Nam Hưng đề nghị chủ đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp với đơn vị tư vấn và nhà thầu để chuẩn bị hồ sơ, thiết kế và kế hoạch triển khai phù hợp với tiến độ xử lý thủ tục. Đồng thời yêu cầu các cơ quan và chủ đầu tư cùng phấn đấu hoàn thành thủ tục pháp lý, đáp ứng đầy đủ điều kiện để khởi công vào dịp lễ 30/4/2027, chậm nhất trong quý II/2027.

“Khi đủ điều kiện khởi công, cần tổ chức thi công đúng quy hoạch được phê duyệt, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư cần chịu trách nhiệm về tiến độ phần việc của mình và kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khi phát sinh vướng mắc”, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh.