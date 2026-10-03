Tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills

Tham dự lễ về phía Trung ương có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía TP Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan cùng đông đảo người dân trong khu vực dự án. Theo lãnh đạo Công ty CP Trung Nam, DAKĐTST Golden Hills có quy mô hơn 335ha nằm trên địa bàn phường Liên Chiểu và phường Hải Vân (TP Đà Nẵng). Sau hơn 10 năm tạm dừng triển khai do gặp các khó khăn, vướng mắc, Golden Hills là dự án đầu tiên tại TP Đà Nẵng được gỡ vướng theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TPHCM, TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Trên cơ sở đó, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án này, đặc biệt là quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để điều chỉnh dự án với tổng mức đầu tư từ 4.400 tỷ đồng tăng lên gần 15.500 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhằm phù hợp với quy mô đầu tư mới…

Các đại biểu thực hiện nghi thức tái khởi động DAKĐTST Golden Hills.

Chia sẻ tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn KITA Group Nguyễn Duy Kiên cho biết: Hôm nay là một thời điểm đặc biệt đối với DAKĐTST Golden Hills – khi một dự án đã đi qua hơn một thập kỷ và chính thức bước sang một chương phát triển mới. Hành trình ấy đã có những giá trị được tạo dựng, những kỳ vọng được gửi gắm; nhưng cũng có những khoảng lặng kéo dài bởi khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, để DAKĐTST Golden Hills có thể bước tiếp như ngày hôm nay là kết quả của một quá trình với rất nhiều nỗ lực. Đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan Trung ương; sự quyết liệt của TP Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong việc tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đồng thời dự án này cũng đang đứng trước một vận hội mới, khi phía Tây Bắc Đà Nẵng từng bước hình thành những động lực phát triển quan trọng về hạ tầng, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị. “Chúng tôi kỳ vọng Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills sẽ không chỉ là một khu đô thị, mà trở thành một phần sống động trong cấu trúc phát triển mới của Tây Bắc Đà Nẵng – một nơi con người muốn đến, muốn ở lại và muốn gắn bó lâu dài”, ông Nguyễn Duy Kiên chia sẻ thêm.

Đại diện Chủ đầu tư báo cáo về DAKĐTST Golden Hills.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng, trong quá trình phát triển, Đà Nẵng có nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, làm chậm việc khai thác nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. TP xác định tháo gỡ những vướng mắc này là nhiệm vụ trọng tâm, vừa để thúc đẩy tăng trưởng, chống lãng phí, vừa để giải quyết những vấn đề người dân và doanh nghiệp đã chờ đợi nhiều năm. Nghị quyết số 170 và Nghị quyết số 29 của Quốc hội, cùng các hướng dẫn của Chính phủ đã tạo cơ sở quan trọng để TP xử lý các vướng mắc theo quy định. Đà Nẵng đã đưa 356 dự án, đất đai vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù; phân công trách nhiệm, xác định tiến độ và tập trung giải quyết từng nhóm vấn đề. Những kết quả xử lý bước đầu cho thấy khi có cơ chế phù hợp và tổ chức thực hiện quyết liệt, các nguồn lực tồn đọng có thể được khởi thông. Đối với DAKĐTST Golden Hills, TP đã cho phép tiếp tục thực hiện dự án và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên đến gần 15.500 tỷ đồng. Đây là bước tháo gỡ quan trọng, trách nhiệm tiếp theo của các bên là khẩn trương triển khai các hạng mục theo quy định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Lễ tái khởi động DAKĐTST Golden Hills.

Việc tái khởi động DAKĐTST Golden Hills hôm nay mở ra một giai đoạn mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm thực hiện. Để dự án này có chuyển biến thực chất, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương liên quan phải chủ động phối hợp tiếp tục xử lý các thủ tục. Mỗi nội dung cần xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết, nhất là hạn chế việc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo và chủ động phối hợp giải quyết, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Về phía Chủ đầu tư và các đơn vị tham gia phát triển dự án cần bố trí đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch triển khai khả thi cho từng giai đoạn, từng hạng mục. Cùng với các công trình nhà ở, phải ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cư dân; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các cam kết theo quy định. Tiến độ dự án cần được theo dõi thường xuyên, thông tin minh bạch để cơ quan quản lý và người dân giám sát. Đặc biệt, Chủ đầu tư cần rà soát, giải quyết các nghĩa vụ và cam kết với khách hàng, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Trong quá trình thi công dự án phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến các khu dân cư hiện hữu. Sự trở lại của dự án cần tạo dựng niềm tin bằng việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm với cộng đồng.

Một góc DAKĐTST Golden Hills.

“Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời nâng cao chất lượng phát triển và đời sống nhân dân. Mỗi dự án được tháo gỡ, mỗi công trình được đưa vào sử dụng hiệu quả đều góp phần hiện thực hóa mục tiêu ấy. TP mong muốn Golden Hills trở thành một kết quả cụ thể của quá trình khơi thông nguồn lực, góp phần xây dựng khu vực Tây Bắc phát triển đồng bộ, bền vững”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ kỳ vọng. Phát biểu tại Lễ tái khởi động DAKĐTST Golden Hills, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và kết quả phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của TP Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2026. Đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới, với sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Đà Nẵng sẽ làm tốt công tác quy hoạch TP và thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lĩnh vực du lịch trong nước và quốc tế mang đến những dự án lớn, các dự án công nghệ có giá trị gia tăng cao cho TP để Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và trong kỷ nguyên mới. Chính phủ cam kết tiếp tục hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tỉnh, thành nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng phát huy thế mạnh của mình, phát triển trở thành cực tăng trưởng ở khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tái khởi động DAKĐTST Golden Hills.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng lưu ý, trong quá trình triển khai các dự án, do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, dẫn đến nhiều dự án của Đà Nẵng ngưng trệ, kéo dài, có dự án kéo dài hàng chục năm như DAKĐTST Golden Hills. Điều này đã gây lãng phí nguồn lực đất đai, vốn đầu tư, thời gian và kìm hãm sự phát triển của TP. Việc tái khởi động DAKĐTST Golden Hills là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực để thực hiện bước đầu trong việc triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển của Đà Nẵng nói riêng và nhiều tỉnh, thành nói chung. TP đã giải quyết hơn 300 dự án, các dự án còn lại, TP cần sớm tập trung xử lý dứt điểm, tái khởi động như DAKĐTST Golden Hills. Để dự án trên được triển khai hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị về phía TP Đà Nẵng cần quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Công văn số 5315 ngày 27-9 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài, đồng thời chủ động tích cực, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa, hỗ trợ tối đa cho Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. “Không phải vì cái sai của chính quyền các cấp để doanh nghiệp phải chịu những ảnh hưởng bởi các quyết định này. Cái gì của chính quyền sai, chúng ta phải xử lý nghiêm túc. Cái gì của doanh nghiệp sai, chúng ta sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”, đồng chí Phạm Gia Túc lưu ý thêm với lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Nhiều máy móc, thiết bị và phương tiện ra quân thi công tại Lễ tái khởi động DAKĐTST Golden Hills.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan của TP Đà Nẵng, đặc biệt là hỗ trợ hoàn thiện tốt các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành để tiếp tục giải quyết các dự án đang vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, trong đó, có DAKĐTST Golden Hills. Đối với Chủ đầu tư phải thực hiện đúng cam kết đã được ký kết, tập trung hoàn thiện các hồ sơ về pháp lý, nghĩa vụ về tài chính, triển khai thi công dự án an toàn, chất lượng, đúng tiến độ, phối hợp với các cơ quan của TP Đà Nẵng giải quyết thấu đáo, kịp thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan…

Nhân dịp này, Chủ đầu tư và Đơn vị phát triển dự án đã chính thưc giới thiệu tên thương mại của DAKĐTST Golden Hills thành KITA Danera Bay, khởi công Trường Mần non Khởi Nguyên.

PHÚ NAM