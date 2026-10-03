Tái khởi động dự án Golden Hills, đưa nguồn lực trở lại phục vụ phát triển

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng dự có Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi; đại diện các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án.

Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills có quy mô khoảng 335 ha tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Theo định hướng phát triển mới được công bố tại sự kiện, dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái đa chức năng, gồm các không gian ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, công viên và hạ tầng xã hội; đồng thời khai thác đặc trưng cảnh quan của khu vực, nơi địa hình núi kết nối với không gian ven vịnh.

Dự án nằm trong khu vực có sự kết nối với các động lực hạ tầng và kinh tế như Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do Đà Nẵng và Khu Công nghệ cao. Việc tái khởi động Golden Hills diễn ra trong bối cảnh khu vực Tây Bắc Đà Nẵng đang được bổ sung các động lực phát triển về hạ tầng, logistics, thương mại và dịch vụ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Trung Nam, KITA Group là đơn vị phát triển dự án.

Tháo gỡ vướng mắc phải có kết quả thực tế

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của Thành phố tăng 10,31% so với cùng kỳ, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, kết quả này cho thấy những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong việc khai thác các tiềm năng, lợi thế và triển khai các cơ chế, chính sách được Trung ương dành cho Đà Nẵng.

Cùng với những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, đầu tư và tài sản.

Tinh thần xuyên suốt là khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực, xử lý những tồn tại, vướng mắc trên cơ sở quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện đưa các nguồn lực trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Hệ thống 751), cả nước có 5.012 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng mức đầu tư hơn 3,68 triệu tỷ đồng. Đến nay, 3.557 dự án, chiếm 71%, đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc; 1.131 dự án đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền; 158 dự án được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu tái khởi động Dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills và động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, nếu các nguồn lực này được đưa trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, không chỉ góp phần chống lãng phí mà còn tạo thêm nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng của các địa phương và cả nước.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc tái khởi động Golden Hills là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực trong triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển Đà Nẵng nói riêng và các địa phương nói chung.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa phải là đích đến cuối cùng.

"Điều quan trọng hơn là phải chuyển những cơ chế, chính sách, những dự án thành những kết quả cụ thể", Phó Thủ tướng Thường trực nói và lưu ý, nếu chỉ giải quyết xong thủ tục mà nhà đầu tư không đưa dự án vào hoạt động, sản xuất, kinh doanh thì chưa đạt yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, phải chuyển những nguồn lực được khơi thông thành những công trình, dự án có giá trị thiết thực, phục vụ người dân và phát triển tại địa phương.

Để Golden Hills được triển khai hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thành phố Đà Nẵng tiếp tục chủ động, tích cực, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, quá trình xử lý các dự án tồn đọng phải thực hiện đúng quy định pháp luật. Những tồn tại thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được xử lý nghiêm túc; những vi phạm thuộc doanh nghiệp phải được xử lý theo quy định, không để quá trình tháo gỡ làm phát sinh sai phạm mới.

Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành, giải quyết những vấn đề còn vướng mắc và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

Đối với nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu khẳng định uy tín, trách nhiệm, thực hiện đúng các cam kết; tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghĩa vụ tài chính; triển khai thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và phối hợp với các cơ quan của thành phố xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Đà Nẵng đồng hành, thúc đẩy triển khai dự án thực chất

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong quá trình phát triển, Đà Nẵng có nhiều dự án trọng điểm kéo dài, làm chậm việc khai thác nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Thành phố xác định tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc này là nhiệm vụ trọng tâm, vừa nhằm khơi thông nguồn lực, chống lãng phí, vừa giải quyết những vấn đề người dân và doanh nghiệp đã chờ đợi trong nhiều năm.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã đưa 356 dự án, đất đai vào diện tập trung tháo gỡ theo các cơ chế, chính sách đặc thù, xác định trách nhiệm, tiến độ và tập trung giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, những kết quả ban đầu cho thấy, khi các cơ chế được vận hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, các nguồn lực tồn đọng có thể được khơi thông.

Đối với Golden Hills, thành phố đã cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất. Đây là bước tháo gỡ quan trọng, nhưng trách nhiệm tiếp theo của các bên là triển khai các hạng mục theo quy định, đưa nguồn lực đã được khơi thông vào thực tế.

Khu vực Tây Bắc có vai trò quan trọng trong không gian phát triển của Đà Nẵng, gắn với Cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do, Khu Công nghệ cao và hệ thống hạ tầng kết nối. Cùng với phát triển sản xuất, dịch vụ, logistics, khu vực này cần các khu đô thị có chất lượng, đáp ứng nhu cầu sinh sống, học tập và làm việc của người dân, chuyên gia và người lao động.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, Golden Hills được kỳ vọng góp phần hoàn thiện không gian đô thị Tây Bắc, sử dụng hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, tạo thêm việc làm. Giá trị của dự án phải được hiện thực hóa bằng những không gian sống có chất lượng và các công trình phục vụ người dân.

Việc động thổ Trường Mầm non Khởi Nguyên cùng ngày là một trong những hạng mục hạ tầng xã hội được triển khai trong giai đoạn mới. Theo lãnh đạo thành phố, phát triển đô thị cần gắn nhà ở với trường học, y tế, các tiện ích và hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, mỗi dự án được tháo gỡ, mỗi công trình được đưa vào sử dụng hiệu quả sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng, đồng thời nâng cao chất lượng phát triển và đời sống của người dân thành phố.

Để các dự án sau khi được tháo gỡ thực sự đi vào triển khai, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động phối hợp xử lý các thủ tục. Mỗi nội dung phải rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Hồ sơ cần được hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng, hạn chế việc bổ sung, xử lý nhiều lần.

Chủ đầu tư và đơn vị phát triển dự án phải bố trí đầy đủ nguồn lực, xây dựng kế hoạch khả thi cho từng giai đoạn, từng hạng mục. Cùng với các công trình nhà ở, phải ưu tiên hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người dân, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và các cam kết theo quy định.

Thành phố cũng yêu cầu tiến độ dự án được theo dõi thường xuyên, thông tin minh bạch để người dân và cơ quan quản lý giám sát; rà soát các cam kết với khách hàng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Về phía doanh nghiệp, Chủ tịch HĐQT KITA Group Nguyễn Trung Kiên cho rằng, khi những điểm nghẽn đã được tháo gỡ, trách nhiệm tiếp theo thuộc về doanh nghiệp, đó là biến những điều kiện đã được mở ra thành những kết quả, công trình và giá trị thực tế.

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, KITA Group sẽ cùng chủ đầu tư và các bên liên quan tập trung nguồn lực để triển khai dự án theo quy hoạch, chú trọng tiến độ, chất lượng và những giá trị lâu dài cho cộng đồng.