Đặt pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch lên hàng đầu

Ngày 17/11, tại lễ tái khởi động dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh việc triển khai trở lại mới chỉ là bước khởi đầu. Những cam kết của chủ đầu tư phải được thể hiện bằng tiến độ thực tế và chất lượng công trình.

Dự án có quy mô khoảng 170,7 ha, nằm ven vịnh Đà Nẵng, từng trải qua nhiều khó khăn, vướng mắc phức tạp. Việc chậm triển khai ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất, nguồn lực đầu tư, cảnh quan đô thị và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu chủ đầu tư biến những cam kết thành tiến độ thực tế, tránh để dự án tiếp tục kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Ông Nam đánh giá việc tái khởi động Đa Phước là dấu mốc quan trọng trong quá trình tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Tháng 5/2024, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

Tiếp đó, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 170/2024/QH15, có hiệu lực ngày 1/4/2025, quy định cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc tại Tp.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Chính phủ, các bộ, ngành và UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn triển khai.

Trên cơ sở này, cùng sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và cơ quan thành phố, việc tháo gỡ vướng mắc tại Đa Phước đạt kết quả bước đầu. Tháng 8/2026, UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở để nhà đầu tư tiếp tục triển khai theo quy định.

Tuy nhiên, ông Nam lưu ý điều này không đồng nghĩa tất cả thủ tục và nghĩa vụ liên quan đã được giải quyết xong.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư đặt tính pháp lý, trách nhiệm và sự minh bạch lên hàng đầu; thực hiện đầy đủ thủ tục, điều kiện triển khai và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng phải được quan tâm giải quyết.

Đáng chú ý, ông Nam yêu cầu không vì sức ép tiến độ mà bỏ qua các yêu cầu pháp lý.

Các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gồm ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tham dự lễ tái khởi động dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Chủ đầu tư phải có kế hoạch cụ thể, xác định mục tiêu từng giai đoạn, nguồn lực tài chính, phương án thi công và thực hiện nghiêm các mốc tiến độ đã được chấp thuận. Thành phố mong muốn thấy chuyển biến thực chất trên công trường, tránh để dự án tiếp tục kéo dài.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp, hướng dẫn giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chính quyền luôn đồng hành nhưng không làm thay trách nhiệm của doanh nghiệp, ông Nam khẳng định.

Cam kết của chủ đầu tư với dự án gần 55.000 tỷ đồng

Trong khi đó, ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phương Trang, Phó Chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, nhìn nhận dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước đã trải qua chặng đường dài với không ít khó khăn, thử thách.

Ông Trương Đình Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Phương Trang, cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án Đa Phước, bảo đảm tuân thủ pháp luật và chất lượng công trình.

Ông Trung cảm ơn đối với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phó Đà Nẵng đã quan tâm, phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để dự án có cơ hội tiếp tục triển khai.

Theo ông Trung, việc tái khởi động không đơn thuần là tiếp nối hoạt động đầu tư mà còn đặt ra trách nhiệm đối với chủ đầu tư trong việc thực hiện những cam kết với Nhà nước, thành phố và cộng đồng.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, hoàn thành những trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên tinh thần minh bạch, trách nhiệm.

Đồng thời, đơn vị phát triển dự án, sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai các hạng mục, chú trọng chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư và những giá trị lâu dài.

Ông Trung nhấn mạnh việc phát triển dự án phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Theo ông, một dự án không chỉ được đánh giá bằng quy mô đầu tư mà quan trọng hơn là trách nhiệm của chủ đầu tư, chất lượng công trình và những giá trị thực chất mang lại cho xã hội.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước có tổng vốn đầu tư gần 54.800 tỷ đồng, được tái khởi động sau thời gian dài gặp khó khăn, vướng mắc.

Về quy mô, dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước có tổng vốn đầu tư gần 54.800 tỷ đồng, diện tích khoảng 170,7 ha, do Công ty TNHH The Sunrise Bay làm chủ đầu tư.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị phức hợp với khoảng 4.481 căn biệt thự, nhà ở liền kề. Các sản phẩm nhà ở này không được phép bán cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, dự án dự kiến có 14 công trình dịch vụ công cộng, hệ thống trường học các cấp, bệnh viện đa khoa, trung tâm thương mại, khách sạn và khu vui chơi, giải trí khoảng 12 ha.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án được triển khai qua ba giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2033.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước có quy mô khoảng 170,7 ha bên vịnh Đà Nẵng, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2033.

Giai đoạn đầu bắt đầu từ quý III/2026, tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng. Trong đó, nhà ở thấp tầng dự kiến thi công đến giữa năm 2028, hạng mục kè biển theo giấy phép đến quý I/2028 và hạ tầng kỹ thuật hoàn thành vào quý IV/2028.

Giai đoạn hai tiếp tục thi công phần kè biển còn lại, khu vui chơi giải trí, nhà ở thấp tầng, trường học và 14 công trình dịch vụ công cộng. Các hạng mục của giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào quý III/2032.

Giai đoạn cuối sẽ triển khai bệnh viện đa khoa, các công trình thương mại, dịch vụ và khách sạn, dự kiến đưa vào vận hành giữa năm 2033.