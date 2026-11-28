Người dùng cần kịp thời yêu cầu khóa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn. Ảnh: Quang Nam.

Mất điện thoại có cài đặt VNeID, để lộ mật khẩu hoặc phát hiện hoạt động đăng nhập bất thường có thể khiến tài khoản định danh điện tử đối mặt nguy cơ bị xâm nhập.

Để hạn chế khả năng thông tin cá nhân bị lợi dụng, người dùng cần kịp thời yêu cầu khóa tài khoản khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn.

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Thái Nguyên, người dân có thể yêu cầu khóa VNeID qua tổng đài hỗ trợ, kênh trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan Công an.

Phương thức đầu tiên là gọi đến tổng đài hỗ trợ định danh và xác thực điện tử theo số 1900.0368.

Người dùng cần thông báo tình trạng mất điện thoại, nghi ngờ lộ thông tin đăng nhập hoặc phát hiện tài khoản bị truy cập trái phép để được hướng dẫn xác minh danh tính và thực hiện yêu cầu khóa.

Đối với hình thức trực tuyến, Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn người dân sử dụng chức năng yêu cầu khóa tài khoản trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng thông tin định danh điện tử quốc gia tại địa chỉ vneid.gov.vn, nếu hệ thống hỗ trợ.

Trường hợp không thể đăng nhập hoặc không tìm thấy chức năng phù hợp, người dùng có thể chuyển sang các kênh hỗ trợ khác.

Ngoài ra, người dân có thể đến Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước để đề nghị khóa tài khoản. Cán bộ tiếp nhận sẽ hướng dẫn cung cấp thông tin, xác minh danh tính và xử lý yêu cầu theo quy định.

Người dân có thể đến Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước để đề nghị khóa tài khoản VNeID. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trường hợp điện thoại bị mất nhưng người dùng vẫn có thể đăng nhập VNeID trên thiết bị mới, việc kiểm tra và hủy liên kết với thiết bị cũ cũng là biện pháp cần thiết.

Thao tác này giúp hạn chế nguy cơ thiết bị thất lạc tiếp tục được sử dụng để truy cập tài khoản, song không thay thế việc yêu cầu khóa khi có dấu hiệu bị chiếm quyền.

Khóa tài khoản giúp hạn chế nguy cơ tiếp tục bị truy cập trái phép, nhưng không thể thu hồi những dữ liệu đã bị lộ trước đó. Vì vậy, người dùng cần kiểm tra nguyên nhân mất an toàn, nhất là khi nghi ngờ mật khẩu, mã OTP hoặc mã passcode đã rơi vào tay người khác.

Nếu điện thoại bị mất có cài đặt ứng dụng ngân hàng, người dùng nên liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản và kiểm tra giao dịch bất thường. Trường hợp không còn kiểm soát số điện thoại đăng ký VNeID, cần liên hệ nhà mạng để xử lý thuê bao.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc mã passcode VNeID cho người khác, kể cả người tự xưng là cán bộ Công an.

Đồng thời, cần tránh truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng không chính thống nhằm hạn chế nguy cơ bị đánh cắp thông tin.

Sau khi khắc phục nguyên nhân mất an toàn, chủ tài khoản có thể liên hệ các kênh hỗ trợ chính thức để được hướng dẫn mở khóa VNeID. Việc khôi phục quyền truy cập được thực hiện sau khi xác minh danh tính theo quy định.

Theo quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản VNeID có thể bị khóa theo yêu cầu của chủ tài khoản hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định.