Tài khoản thanh toán của doanh nghiệp đang phải 'cõng' những loại phí nào?

Tài khoản thanh toán giúp doanh nghiệp thực hiện các giao dịch như nộp thuế, trả lương, thanh toán tiền hàng và quản lý dòng tiền. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều khoản phí, từ quản lý tài khoản, chuyển tiền đến dịch vụ ngân hàng điện tử và thông báo biến động số dư.

Dưới đây là các loại phí khi mở tài khoản doanh nghiệp thường gặp:

Phí mở tài khoản ngân hàng

Phí mở tài khoản ngân hàng là khoản phí doanh nghiệp phải trả khi bắt đầu quá trình đăng ký mở tài khoản. Một số loại phí ban đầu doanh nghiệp cần phải thanh toán như:

Phí cơ bản: Mức phí này có sự khác nhau tùy thuộc vào từng ngân hàng cũng như loại tài khoản sẽ mở. Nhưng hầu hết ngân hàng hiện đều miễn phí cho khách hàng mở tài khoản thanh toán lần đầu.

Phí phát hành thẻ (thẻ ATM, thẻ tín dụng): Nếu đăng ký thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng doanh nghiệp, khách hàng có thể phát sinh phí phát hành, phí thường niên hoặc các khoản phí liên quan theo biểu phí.

Phí duy trì và quản lý tài khoản

Phí duy trì và quản lý tài khoản là khoản phí doanh nghiệp phải trả để duy trì hoạt động của tài khoản ngân hàng. Tùy chính sách ngân hàng và gói tài khoản, doanh nghiệp có thể phải trả phí quản lý hoặc duy trì tài khoản. Những khoản phí doanh nghiệp cần lưu tâm như:

Phí quản lý tài khoản: Loại phí được ngân hàng mở tài khoản áp dụng để duy trì, quản lý các hoạt động trong tài khoản của doanh nghiệp như xử lý giao dịch, bảo mật thông tin khách hàng, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

Phí hàng tháng: Khoản phí mà doanh nghiệp phải thanh toán định kỳ hàng tháng cho ngân hàng để duy trì dịch vụ tài khoản, bao gồm phí sao kê, báo cáo tài chính hàng tháng và những tiện ích khác hỗ trợ quản lý tài khoản khác.

Doanh nghiệp nên tham khảo các mức phí khi mở tài khoản thanh toán. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Phí giao dịch và chuyển tiền

Phí giao dịch tài chính là khoản phí phát sinh mỗi khi doanh nghiệp thực hiện các thao tác chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch tài chính qua ngân hàng. Các khoản phí này có thể khác nhau tùy theo phương thức thực hiện và quy mô giao dịch, thường bao gồm:

Phí chuyển tiền: Đây là khoản phí doanh nghiệp phải thanh toán khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua hệ thống của ngân hàng. Mức phí phụ thuộc vào giá trị giao dịch, ngân hàng thụ hưởng, chuyển nội bộ hay liên ngân hàng, loại tài khoản.

Phí thanh toán: Khách hàng doanh nghiệp sử dụng tài khoản ngân hàng để thanh toán dịch vụ, hàng hóa... cũng sẽ phải chịu một số loại phí tùy theo quy định của từng ngân hàng như phí giao dịch quốc tế, phí chuyển đổi ngoại tệ.

Phí dịch vụ ngân hàng điện tử

Các khoản phí phổ biến bao gồm phí duy trì Internet Banking/Mobile Banking, phí giao dịch trực tuyến, phí thay đổi thông tin tài khoản, phí cấp lại mã OTP hoặc phí sử dụng các hình thức xác thực giao dịch khác.

Mức phí cụ thể sẽ khác nhau tùy theo quy định của từng ngân hàng. Vì vậy, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ biểu phí tại ngân hàng mà mình mở tài khoản để chủ động trong việc quản lý chi phí.

Phí thông báo biến động tài khoản

Đây là loại phí doanh nghiệp trả cho ngân hàng để nhận thông báo về các giao dịch phát sinh trên tài khoản, như tiền vào, tiền ra hoặc biến động số dư. Khoản phí này có thể được tính cố định theo tháng hoặc theo số lượng tin nhắn phát sinh, tùy vào chính sách của từng ngân hàng.

Nhiều ngân hàng hiện áp dụng hình thức gửi thông báo qua email hoặc ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, một số ngân hàng vẫn thu phí đối với dịch vụ SMS như một tiện ích bổ sung. Việc sử dụng dịch vụ này giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính kịp thời và hạn chế rủi ro gian lận.

Phí rút tiền mặt và mua séc

Phí rút tiền mặt và mua séc là khoản phí mà doanh nghiệp phải trả cho ngân hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính như rút tiền ATM, rút tại quầy, mua séc...

Mức phí này thay đổi tùy theo từng ngân hàng, cách thức rút tiền. Chẳng hạn, phí rút tiền ATM khác ngân hàng có thể từ khoảng 3.300 đồng đến 10.000 đồng, thậm chí 20.000 đồng tùy loại thẻ, trong khi rút bằng thẻ tín dụng thường có phí cao hơn, dao động từ 1% đến 4% với phí tối thiểu 50.000 đồng.

Doanh nghiệp mua séc cũng phải trả một số loại phí riêng như phí phát hành séc, phí quản lý, phí chuyển tiền...

Phí quản lý tài khoản gắn hạn mức thấu chi

Phí quản lý tài khoản gắn hạn mức thấu chi là khoản phí doanh nghiệp phải trả khi sử dụng hạn mức thấu chi qua tài khoản ngân hàng. Đây là một dịch vụ tín dụng linh hoạt, giúp doanh nghiệp có thể vay tạm thời trong phạm vi hạn mức đã thiết lập để bổ sung vốn lưu động. Mức phí này đang được tính là khoảng 0,2% hạn mức thấu chi trong tháng và tối thiểu là 110.000 đồng.

Phí đóng tài khoản

Trong trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của ngân hàng cần đóng tài khoản sẽ phải chi trả một khoản phí phục vụ cho mục đích này.

Trên thực tế hiện nay, khoản phí này không quá phổ biến. Có ngân hàng miễn phí nhưng cũng có ngân hàng tính phí, dao động từ 55.000 đồng đến 100.000 đồng tùy vào thời gian sử dụng cũng như loại tài khoản đang dùng.