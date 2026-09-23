Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối quý 2/2026, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các ngân hàng đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, giảm gần 130.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

NHNN phân loại, tiền gửi thanh toán là các khoản tiền gửi không kỳ hạn còn hoạt động của cá nhân tại ngân hàng, chủ yếu phục vụ nhu cầu thanh toán bằng thẻ và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khác.

Tài khoản tăng kỷ lục, tiền gửi giảm gần 130.000 tỷ đồng.

Đây là nguồn vốn có tính thanh khoản cao, thường xuyên được sử dụng cho các nhu cầu chi tiêu, chuyển khoản và giao dịch hàng ngày. Với ngân hàng, tiền gửi thanh toán cũng là một cấu phần quan trọng của nguồn vốn huy động, bởi chi phí vốn đối với loại tiền gửi này thường thấp hơn đáng kể so với tiền gửi có kỳ hạn.

CASA bình quân giảmDiễn biến tiền gửi thanh toán của khách hàng cá nhân cũng được phản ánh qua tỷ lệ CASA tại các ngân hàng.

Dữ liệu tổng hợp từ Wigroup cho thấy, tỷ lệ CASA bình quân tại 27 ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 giảm từ 15,4% cuối năm 2025 xuống 14,7% vào cuối quý 2, tương đương mức giảm 0,7 điểm %.

Trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ CASA cao, Techcombank dẫn đầu với 35%, tiếp đến là MB với 34,4% và Vietcombank với 32,8%.

Tuy nhiên, diễn biến CASA không đồng nhất giữa các ngân hàng. PGBank ghi nhận tỷ lệ CASA tăng mạnh từ 13% cuối năm 2025 lên 20,9% vào cuối quý 2/2026. SeABank cũng tăng từ 10,7% lên 13,1%.

Một số ngân hàng khác như VietBank, BVBank, BIDV và BacABank cũng ghi nhận tỷ lệ CASA cải thiện so với cuối năm 2025.

Đáng chú ý, lượng tiền duy trì trong tài khoản thanh toán giảm trong khi số lượng tài khoản tiếp tục tăng.

Đến cuối tháng 6/2026, hệ thống ngân hàng có gần 250 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, mức cao nhất từ trước đến nay. Với tổng số dư hơn 1,2 triệu tỷ đồng, bình quân mỗi tài khoản có khoảng 4,75 triệu đồng.

Diễn biến này cho thấy tốc độ mở mới tài khoản và lượng tiền thực tế được duy trì trong tài khoản đang có sự khác biệt đáng kể. Số lượng tài khoản tăng nhanh trong quá trình phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng không đồng nghĩa lượng tiền nhàn rỗi được giữ lại trong các tài khoản này cũng tăng tương ứng.

Một khả năng được đặt ra là một phần dòng tiền đã dịch chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại. Khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn hấp dẫn hơn đáng kể so với tiền gửi không kỳ hạn, người dân có thể lựa chọn chuyển phần tiền chưa có nhu cầu sử dụng sang các sản phẩm tiết kiệm để hưởng mức sinh lời cao hơn.

Tuy nhiên, mức độ dịch chuyển dòng tiền và nguyên nhân cụ thể khiến tiền gửi thanh toán giảm cần được đánh giá thêm dựa trên diễn biến tiền gửi có kỳ hạn cũng như mặt bằng lãi suất huy động trong cùng giai đoạn.