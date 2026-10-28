Từ nay đến ngày 30/6/2027, người sử dụng tài khoản ngân hàng thuộc diện áp dụng cần hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử theo quy định mới. Đây là thời hạn dài nhất trong số 12 lĩnh vực được đề cập tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Quy định đặt ra yêu cầu liên kết, xác thực đối với các tài khoản giao dịch điện tử thuộc những lĩnh vực nhất định, nhằm tăng cường xác thực danh tính khi người dùng sử dụng dịch vụ trên môi trường số.

Theo đó, tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 30/6/2027. Trong khi đó, các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực còn lại phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Các lĩnh vực được đề cập gồm giáo dục, dịch vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược phẩm, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam. Với thương mại điện tử, quy định không áp dụng đại trà cho mọi tài khoản mua sắm mà tập trung vào các tài khoản thuộc nhóm chủ thể kinh doanh theo quy định liên quan.

Tài khoản ngân hàng phải liên kết VNeID trước ngày 30/6/2027 (Ảnh: Minh họa)

Ngoài các lĩnh vực trên, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ quốc gia, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền cũng có thể xác định thêm danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc thực hiện xác thực.

Nghị định đồng thời yêu cầu nền tảng số quốc gia hợp nhất tài khoản điện tử để đăng nhập, xác thực và thực hiện giao dịch chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Để tránh gián đoạn khi giao dịch, người dùng nên theo dõi thông báo và hướng dẫn chính thức từ ngân hàng đang sử dụng về phương thức, quy trình liên kết tài khoản. Với các dịch vụ khác, người dùng cần cập nhật hướng dẫn từ nhà mạng, công ty chứng khoán, sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị cung cấp nền tảng.

Người dân cũng nên kiểm tra tình trạng hoạt động của tài khoản VNeID, bảo đảm thông tin đăng ký được cập nhật và có thể sử dụng khi cần xác thực. Theo thông tin được Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, tài khoản định danh điện tử có thể bị khóa trong một số trường hợp liên quan đến tình trạng khóa định danh hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký không chính chủ.

Đối với doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ số, việc rà soát tài khoản thuộc diện áp dụng, chuẩn bị phương án liên kết và bảo vệ dữ liệu khách hàng là những bước cần thiết trước thời hạn quy định. Các đơn vị cũng cần tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế nguy cơ giả mạo và chiếm đoạt tài khoản.

Người dùng nên căn cứ văn bản chính thức và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để xác định đúng tài khoản thuộc diện áp dụng, tránh nhầm lẫn giữa các nhóm dịch vụ và thời hạn thực hiện.