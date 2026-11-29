Nhiều chị em có thói quen rút gần hết tiền trong tài khoản thanh toán, nhưng không phải ai cũng biết rằng phần lớn ngân hàng đều quy định một mức số dư tối thiểu cần duy trì.

Câu hỏi tài khoản tại Agribank, Sacombank, Vietcombank, VietinBank, BIDV hay Techcombank phải để tối thiểu bao nhiêu tiền là điều nhiều người quan tâm, bởi nắm rõ quy định này giúp tránh bị trừ các khoản phí không đáng có và quản lý tài khoản hiệu quả hơn.

Số dư tối thiểu là gì và vì sao cần lưu ý

Số dư tối thiểu là khoản tiền mà ngân hàng yêu cầu khách hàng luôn duy trì trong tài khoản thanh toán. Mức này khác nhau tùy từng ngân hàng và loại tài khoản, thường dao động từ vài chục nghìn tới vài trăm nghìn đồng. Nếu số dư trong tài khoản xuống dưới mức tối thiểu, hoặc nếu tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, một số ngân hàng có thể thu phí quản lý, phí duy trì, khiến số tiền ít ỏi còn lại dần bị bào mòn mà chủ tài khoản không để ý.

Đây là lý do vì sao nhiều người bất ngờ khi thấy tài khoản tưởng còn tiền lại bị trừ dần, thậm chí âm, đặc biệt với những tài khoản ít dùng hoặc mở ra rồi để đó. Hiểu rõ quy định giúp chị em chủ động tránh những tình huống này.

Những loại phí thường gặp cần biết

Ảnh minh họa

Bên cạnh số dư tối thiểu, các tài khoản ngân hàng còn có thể phát sinh một số loại phí như phí quản lý tài khoản hằng tháng, phí duy trì dịch vụ ngân hàng số, phí SMS thông báo biến động số dư, phí thường niên thẻ. Những khoản này tuy nhỏ nhưng cộng dồn qua thời gian cũng đáng kể, nhất là khi chị em mở nhiều tài khoản, nhiều thẻ mà không sử dụng.

Vì vậy, nên rà soát lại xem mình đang có những tài khoản, thẻ nào, cái nào thực sự cần dùng, cái nào nên đóng để tránh bị thu phí. Với dịch vụ SMS thông báo, có thể cân nhắc chuyển sang nhận thông báo qua ứng dụng ngân hàng miễn phí thay vì trả phí tin nhắn.

Mẹo quản lý tài khoản thông minh

Để tránh bị trừ phí oan, chị em nên nắm rõ quy định số dư tối thiểu và biểu phí của ngân hàng mình đang dùng, có thể hỏi trực tiếp nhân viên hoặc tra cứu trên kênh chính thức. Với những tài khoản không còn dùng, nên làm thủ tục đóng hẳn thay vì để đó. Nên duy trì số dư trên mức tối thiểu để tài khoản luôn hoạt động bình thường, và theo dõi sao kê, biến động số dư định kỳ để kịp thời phát hiện các khoản phí bất thường.

Quản lý tài khoản ngân hàng một cách chủ động và hiểu biết không chỉ giúp tránh mất những khoản phí nhỏ, mà còn là một phần của thói quen quản lý tài chính gia đình thông minh. Khi nắm rõ tiền của mình đang ở đâu và bị trừ vì những gì, chị em sẽ chủ động hơn, tránh lãng phí và giữ cho đồng tiền được sử dụng hợp lý nhất.