Tài khoản ngân hàng lâu không sử dụng có bị trừ phí?

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Tài khoản ngân hàng lâu không phát sinh giao dịch vẫn có thể bị thu một số khoản phí, tùy thuộc vào chính sách của ngân hàng và điều kiện sử dụng dịch vụ mà khách hàng đã đăng ký. Việc không sử dụng tài khoản trong thời gian dài không đồng nghĩa với việc tài khoản tự động được miễn mọi khoản phí.

Tài khoản không sử dụng có tiếp tục bị thu phí?

Thông thường, các ngân hàng có quy định riêng về phí quản lý tài khoản, phí duy trì dịch vụ hoặc những khoản phí liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng.

Một số ngân hàng miễn phí quản lý tài khoản hoặc áp dụng chính sách miễn phí khi khách hàng đáp ứng những điều kiện nhất định. Trong khi đó, một số ngân hàng có thể thu phí đối với tài khoản không đáp ứng yêu cầu về số dư hoặc các điều kiện miễn phí theo biểu phí hiện hành.

Ngoài ra, nếu khách hàng đã đăng ký những dịch vụ có thu phí định kỳ như thông báo biến động số dư qua SMS, khoản phí này có thể tiếp tục phát sinh nếu dịch vụ vẫn còn hiệu lực.

Do đó, dù không thực hiện giao dịch trong thời gian dài, khách hàng vẫn nên kiểm tra tình trạng tài khoản và các dịch vụ đi kèm để biết có khoản phí nào đang được áp dụng hay không.

Tài khoản không còn tiền có tiếp tục bị trừ phí?

Trường hợp tài khoản không còn số dư, việc ngân hàng có tiếp tục ghi nhận phí, tạm ngừng thu phí hoặc xử lý tài khoản theo quy định riêng còn phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng và thỏa thuận với khách hàng.

Không nên mặc định rằng tài khoản có số dư bằng 0 đồng thì sẽ không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ phí nào. Ngược lại, cũng không thể khẳng định mọi tài khoản không sử dụng đều bị cộng dồn phí trong thời gian dài.

Không còn nhu cầu sử dụng tài khoản, cần làm gì?

Nếu không có nhu cầu tiếp tục sử dụng, khách hàng nên liên hệ ngân hàng để kiểm tra số dư, các khoản phí liên quan và tình trạng của tài khoản.

Trường hợp muốn duy trì tài khoản, khách hàng có thể tìm hiểu điều kiện miễn, giảm phí và cân nhắc hủy những dịch vụ không còn cần thiết.

Nếu quyết định đóng tài khoản, khách hàng cần thực hiện thủ tục theo hướng dẫn của ngân hàng, đồng thời hoàn tất các nghĩa vụ liên quan nếu có. Việc ngừng giao dịch hoặc xóa ứng dụng ngân hàng trên điện thoại không đồng nghĩa với việc tài khoản đã được đóng.

Như vậy, tài khoản ngân hàng lâu không sử dụng vẫn có thể phát sinh phí, nhưng không phải ngân hàng nào cũng áp dụng chính sách giống nhau. Để tránh những khoản chi phí không cần thiết, khách hàng nên chủ động kiểm tra biểu phí, tình trạng tài khoản và thực hiện thủ tục đóng tài khoản khi không còn nhu cầu sử dụng.