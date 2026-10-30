Tài khoản hải quan chưa làm sạch dữ liệu sẽ bị khóa từ 01/01/2027

Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 23474/CHQ-CNTT ngày 26/10/2026 về việc tiếp tục triển khai làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng. Theo đó, các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản VNACCS phải hoàn thành việc rà soát, cập nhật thông tin trước ngày 31/12/2026.

Kể từ ngày 1/1/2027, cơ quan Hải quan sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan của những doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc làm sạch dữ liệu theo yêu cầu. Tài khoản chỉ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn tất quá trình cập nhật và xác thực thông tin.

Quy định này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai báo hải quan điện tử của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Việc tài khoản bị khóa có nguy cơ làm gián đoạn quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đặc biệt đối với những đơn vị thường xuyên phát sinh tờ khai hàng hóa.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Cục Hải quan ban hành Công văn số 21692/CHQ-CNTT triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng. Hoạt động rà soát chính thức bắt đầu từ ngày 25/9/2026, áp dụng đối với doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS.

Công văn số 23474/CHQ-CNTT ngày 26/10/2026 của Cục Hải quan yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất làm sạch dữ liệu trước ngày 31/12/2026. Từ ngày 1/1/2027, tài khoản khai báo hải quan chưa đáp ứng yêu cầu sẽ bị khóa.

Theo Cục Hải quan, việc làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, đồng thời hạn chế nguy cơ doanh nghiệp bị mạo danh hoặc tài khoản bị sử dụng trái quy định.

Để thực hiện, doanh nghiệp truy cập Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng tại địa chỉ https://dksd.customs.gov.vn/client/external, đăng nhập bằng tài khoản VNACCS hiện có hoặc lựa chọn phương thức đăng nhập qua tài khoản định danh điện tử VNeID.

Sau khi đăng nhập, doanh nghiệp sử dụng chức năng quản lý tài khoản để kiểm tra và cập nhật thông tin. Những dữ liệu cần rà soát bao gồm mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, số định danh doanh nghiệp, thông tin người đại diện và các trường dữ liệu liên quan.

Hệ thống hỗ trợ xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Doanh nghiệp cũng cần xác thực địa chỉ thư điện tử thông qua mã OTP, cập nhật và tích hợp chữ ký số trước khi gửi yêu cầu điều chỉnh.

Theo hướng dẫn được Báo Điện tử Chính phủ đăng tải ngày 27/10, quy trình làm sạch dữ liệu gồm 6 bước, từ đăng nhập hệ thống, quản lý tài khoản, xác thực thông tin đến tích hợp chữ ký số và gửi yêu cầu cập nhật.

Sau khi doanh nghiệp ký số và gửi yêu cầu thành công, hồ sơ được chuyển sang quy trình kiểm tra, phê duyệt của cơ quan Hải quan. Vì vậy, doanh nghiệp cần theo dõi trạng thái xử lý, kịp thời bổ sung hoặc điều chỉnh thông tin nếu hồ sơ chưa được chấp thuận.

Cục Hải quan yêu cầu các chi cục hải quan khu vực thông báo đầy đủ nội dung công văn tới cộng đồng doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp đôn đốc thực hiện đúng tiến độ.

Trong quá trình cập nhật dữ liệu, doanh nghiệp gặp vướng mắc về kỹ thuật hoặc nghiệp vụ có thể liên hệ tổng đài hỗ trợ 19009299, nhánh 2, hoặc gửi thư điện tử tới bophanhotro@customs.gov.vn.

Với thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2026, doanh nghiệp xuất nhập khẩu cần chủ động kiểm tra tài khoản, đối chiếu thông tin định danh và hoàn tất các thủ tục xác thực để hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động khai báo hải quan từ đầu năm 2027.